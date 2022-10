Frank Vandenbroucke: « La diminution de la TVA sur le gaz et l’électricité va devenir permanente »

Le Vice-Premier Vooruit s’est déclaré satisfait de la proposition de taxer les surprofits. Selon lui, il existe aussi un accord pour rendre définitive la baisse de TVA sur l’énergie.

Le vice-Premier ministre Vooruit, Frank Vandenbroucke, s’est déclaré satisfait que la proposition de Tinne Van der Straeten de taxer les surprofits ait atterri sur la table du kern. La taxe belge sur les surprofits devrait atteindre 4,7 milliards d’euros et concerner tous les producteurs d’énergie, à en croire la note qu’a déposée la ministre de l’Energie ce week-end au conseil des ministres restreint. « C’est une proposition réaliste et je suis très content qu’elle soit sur la table » a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé a confirmé que les chiffres devaient encore être affinés. « Mais c’est une question de justice élémentaire », a-t-il dit. « Il existe des surprofits énormes, et nous voulons évidemment que cet argent revienne aux familles mais aussi aux entreprises, pour les aider. » Selon M. Vandenbroucke, il existe par ailleurs un accord au sein du gouvernement pour rendre définitive la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité à 6%. Une fois que l’énergie sera à un niveau plus bas, le but est de travailler avec des accises, selon le ministre. « Tout le monde est convaincu qu’un taux de 21% est, pour de nombreuses raisons, aveugle et injuste », a indique le chef de file des socialistes flamands au gouvernement fédéral.