Ecolo salue les performances économiques de la Belgique, le PS estime que l’austérité a montré ses limites

Ecolo-Groen a salué les performances économiques de la Belgique, à l’occasion du débat budgétaire en séance plénière de la Chambre, en faisant référence aux prévisions formulées la veille par la Banque Nationale de Belgique (BNB).

Le chef de groupe Gilles Vanden Burre a souligné une croissance économique supérieure aux pays voisins, une consommation des ménages qui a particulièrement bien résisté « grâce au maintien de l’indexation automatique des salaires » et la poursuite des « investissements des entreprises », notamment en matière de transition climatique.

Le député de la majorité, qui a regretté l’absence d’analyse climatique par la BNB, a souligné le travail mené par le gouvernement fédéral sur cette question : sortie progressive des énergies fossiles (effort de 25 millions sur le diesel professionnel), pompes à chaleur, deal énergétique, triplement de l’éolien offshore, investissement dans le rail, dans un propos contesté par l’opposition.

Pour la fin de la législature, l’écologiste a appelé à travailler sur l’emploi dans les secteurs en pénurie : formation dans les métiers en pénurie et facilitation de l’octroi de documents pour les travailleurs sans-papiers à qui « on ferme la porte de manière ridicule ».

De son côté, le député Groen Dieter Van Besien a mis en garde contre un « risque de paralysie du pays pendant des mois », après les élections du 9 juin 2024. « Je lance un appel au sens des responsabilités pour ne pas avoir cette situation. Un gouvernement, même composé de 7 partis, peut prendre des décisions, respecter son engagement au pacte de stabilité et faire en sorte que les personnes qui connaissent des problèmes ne soient pas fragilisées. »

« L’austérité montre son échec »

« L’austérité montre son échec », a souligné Ahmed Laaouej , à l’occasion du débat sur le budget 2024 à la Chambre.

Le chef de groupe PS a à son tour salué le rapport de la banque Nationale de Belgique (BNB) et pointé le travail positif de la coalition Vivaldi, qui présente son dernier budget de la législature. « Le gouvernement a trouvé le moyen de soutenir le revenu disponible des ménages et la Banque Nationale pointe cela comme l’une des raisons pour lesquelles la Belgique se porte (économiquement) mieux que ses voisins », a souligné le socialiste.

À ses yeux, l’augmentation de l’endettement public reste un point d’attention important. Le député a énuméré ses pistes de solution : mise à contribution plus importante des multinationales (au-delà de l’impôt minimal de 15%), du secteur bancaire ou encore de l’économie digitale (mise en place d’une « taxe Gafam »).

« On pourrait y ajouter d’autres gisements fiscaux qui ne mettraient pas à mal les ménages, les travailleurs, les plus précarisés, les PME », a-t-il déclaré, appelant aussi à travailler sur une taxation des plus-values sur actions.

De cette manière, « nous pourrons rencontrer le souhait du gouverneur (de la BNB) de trouver 2 milliards (d’euros) par an et faire face au coût du vieillissement », a-t-il estimé. Ahmed Laaouej a confirmé que le PS restait favorable aux engagements du gouvernement au pacte européen de stabilité. Mais « il faut savoir comment on fait l’effort ».

Le Premier ministre Alexander De Croo a appuyé les propos tenus tant par le PS que par Ecolo-Groen auparavant : « la croissance de l’Eurozone est de 0,6% et celle de la Belgique de 1,5%. Cela ne tombe pas du ciel. C’est grâce à notre politique. En temps de crise, nous menons une politique de soutien et ça se voit, avec une croissance double de celle de la zone euro et une croissance de l’emploi double de celle du gouvernement précédent », a-t-il souligné, face aux questions insistantes de la N-VA.