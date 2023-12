Ecolo dévoile ses têtes de liste, avec une surprise de taille

Zakia Khattabi, actuelle ministre fédérale du Climat, sera tête de liste à Bruxelles, où elle défiera le socialiste Ahmed Laaouej. C’est la coprésidente des Verts Rajae Maouane qui a été choisie pour mener la liste fédérale d’Ecolo, alors que l’ex-Secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Sarah Schlitz sera en haut de la liste liégeoise.

Zakia Khattabi, Alain Maron et Barbara Trachte emmèneront la liste Ecolo à Bruxelles lors des élections régionales du 9 juin prochain, a annoncé le parti écologiste, samedi, à l’issue d’un congrès de ses militants bruxellois. La première sera d’ailleurs candidate à la ministre-présidence.

« Trois ministres en exercice qui mettent leur force et leurs compétences au service du projet écologiste pour faire de Bruxelles une région plus verte et plus juste« , a souligné Ecolo dans un communiqué. Zakia Khattabi, actuelle ministre fédérale du Climat, est candidate à la ministre-présidence bruxelloise. Une surprise, puisqu’elle avait annoncé à nos confrères de La Libre tirer la liste fédérale. Zakia Khattabi s’est dite « très honorée » de la confiance qui lui est accordée tant par les militants que par l’équipe sortante; « très émue aussi », ayant toujours évoqué Bruxelles comme son « seul héritage ».

Zakia Khattabi : « On fait peu de cas de notre Région-Capitale »

Citée dans le communiqué du parti, elle affirme, depuis le fédéral, avoir « mesuré le peu de cas qu’on fait de notre Région-Capitale: la répartition du fond de relance, le fond de transition européen (l’alliance objective des deux autres Régions sur le dos de Bruxelles) ou encore autour de la gestion de la gare du Midi. Ça suffit! Il est temps de porter haut et fort le fait bruxellois et d’en assumer la juste place à l’échelle du pays. »

« Nous devons amplifier et accélérer les actions, déjà entreprises, qui font de Bruxelles une ville plus verte et plus juste! » Alain Maron

« Nous devons amplifier et accélérer les actions, déjà entreprises, qui font de Bruxelles une ville plus verte et plus juste! Avec Zakia et Barbara, dans un trio fort et uni, je mets toute mon énergie et ma détermination dans cette direction, a commenté pour sa part, Alain Maron, actuel ministre régional de la Transition climatique, de l’Environnement, et de l’Action sociale et de la Santé.

Ecolo: Rajae Maouane tête de liste au fédéral

La co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane et le député fédéral Gilles Vanden Burre emmèneront ensemble la liste Ecolo-Groen à Bruxelles lors des élections fédérales du 9 juin prochain, communique samedi le parti écologiste à l’issue d’un congrès des militants bruxellois. Tinne Van der Straeten (Groen) rejoindra le duo, en 3e position.

Rajae Maouane et Gilles Vanden Burre entendent se mobiliser « autour d’un projet commun rassembleur pour accélérer la transition écologique et solidaire, pour un avenir plus vert et plus juste ». « Notre projet rassembleur pour une société apaisée est essentiel à l’heure où les extrêmes sont à nos portes », a ainsi commenté l’actuelle co-présidente du parti. L’actuel chef de groupe Ecolo-Groen au parlement fédéral se dit lui « très heureux d’avoir reçu la confiance des militants (…) afin de rappeler nos priorités en lien avec la transition écologique, la justice sociale et la création d’emplois de qualité« . Gilles Vanden Burre est député fédéral depuis 2015.

Sarah Schlitz tête de liste à Liège

Sarah Schlitz

La députée fédérale et ex-secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, Sarah Schlitz, occupera la première place de la liste Ecolo pour la Chambre en province de Liège. Elle sera suivie par le député fédéral Samuel Cogolati. L’un et l’autre occupaient déjà ces places lors du scrutin de 2019.

Mme Schlitz a rappelé son engagement en faveur de la protection des femmes. « En m’accordant leur confiance, les militant·e·s écologistes m’encouragent à poursuivre les combats que j’ai menés, au gouvernement et au parlement, pour l’égalité, la protection des femmes et bien sûr l’écologie. La prochaine législature sera cruciale pour accélérer et amplifier la transition, obtenir des avancées féministes ou renforcer nos services publics. Je suis fière de mener une liste forte et unie », a-t-elle déclaré.

Spécialisé dans les matières internationales, M. Cogolati s’est fait connaître par une proposition de résolution sur le risque de génocide des Ouïghours, communauté musulmane de Chine cible de persécutions, qui lui a valu d’être sous le coup de sanctions par Pékin. « Quand les régimes autoritaires et autres extrêmes bafouent les droits humains et le droit international en Chine, en Ukraine, à Gaza ou au Congo, les écologistes sont les premiers à se lever au Parlement pour défendre les libertés! Nous voulons également servir de rempart face à la dangereuse montée de l’extrême droite nationaliste flamande. Et plus que jamais, déployer des solutions pour le climat! », a-t-il dit.