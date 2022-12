Dépenses du Parlement wallon: qui doit démissionner?

Le voyage controversé à Dubaï effectué l’an passé par le greffier du parlement wallon Frédéric Janssens et son président Jean-Claude Marcourt fait couler beaucoup d’encre. La responsabilité politique est engagée. Mais qui doit démissionner ? La pression autour des membres du Bureau s’accentue.

Le bureau du parlement wallon, et son président le socialiste Jean-Claude Marcourt, est dans la tourmente après des révélations sur les dépenses du greffier de l’assemblée, dont un voyage de 3 jours au Qatar qui a coûté près de 20.000 euros et auquel Jean-Claude Marcourt a participé. Qui doit démissionner ?

Pour l’écologiste Manu Disabato, c’est surtout la responsabilité de Jean-Claude Marcourt qui est engagée. « J »ai une responsabilité : j’aurais dû demander un état des lieux des travaux du bureau. Mais cette responsabilité n’est pas la même que celle de Jean-Claude Marcourt (…) S’il n’a pas démissionné ce soir, alors je démissionnerai« , affirme le député Ecolo et membre du bureau du parlement wallon dans Matin Première. « Ce qui me pose problème, c’est qu’il y a eu un manque de réactivité dans cette affaire. Ça traine systématiquement », précise-t-il, en ajoutant qu’il réclame le scan des dépenses du greffier depuis plusieurs semaines.

« Je partage l’avis de Paul Magnette sur la responsabilité de Jean-Claude Marcourt qui est importante et dont la position n’est plus tenable. Mais il est injuste de dire que nous avons la même responsabilité. » Le président du PS rejoint l’écologiste sur la lourde responsabilité de M. Marcourt. « Sa responsabilité est évidemment engagée, en tant que président. Je ne me débine pas, je demande aussi que les socialistes démissionnent.»

Lire aussi | Magnette veut des règles plus strictes de dépenses dans la vie politique

Mais pour lui, la responsabilité est collective, et la démission doit l’être aussi. « Il y a des gens dans tous les partis qui savaient et qui ont été associés aux décisions. On ne peut ramener la sérénité et le calme dans cette institution et en Wallonie en général que si tout le monde fait un pas de côté, et que l’on renouvelle complètement les équipes pour recréer la confiance », réagit Paul Magnette au micro de Bel RTL. « Je trouve que cette manière qu’a le MR de faire semblant qu’il n’a pas de responsabilité dans cette affaire absolument lamentable. Tous les problèmes viennent d’un greffier qui MR jusqu’au bout des ongles. » Pour l’heure, seule la députée socialiste Sophie Pécriaux a annoncé sa démission du bureau du parlement

Du côté du MR, on réclame le départ immédiat du greffier. « Il est actuellement suspendu avec son salaire sans travailler, ce n’est pas acceptable », a réagi Georges-Louis Bouchez a appelé sur RTL-TVi. Le président du MR, dont le parti siège dans la majorité wallonne, ne suit cependant Paul Magnette dans son appel à une démission collective, y voyant « un écran de fumée ». « Il faut arrêter avec les symboles. Il y a des responsabilités spécifiques », a-t-il déclaré, ajoutant qu' »aucun représentant du MR n’a participé à ces voyages » et que le parti avait refusé la construction à Namur d’un tunnel reliant le parlement wallon à la maison des parlementaires. « Celui qui voulait savoir pouvait savoir », a-t-il conclu.