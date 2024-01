David Clarinval tête de liste MR pour le scrutin fédéral à Namur

Le MR a dévoilé ses têtes de listes pour les élections fédérales en province de Namur.

Lancé dans « sa grande tournée des vœux 2024 », le MR a fait halte en province de Namur, à La Bruyère. Lors du discours de clôture du président du parti libéral, Georges-Louis Bouchez en a profité pour annoncer les différentes têtes de liste. David Clarinval, actuel vice Premier-ministre, sera la tête de liste pour la liste fédérale à Namur.

Dans le détail, la deuxième place effective est occupée par Charlotte Deborsu, aujourd’hui Echevine de la Population et du Cadre de Vie de la Ville de Namur. Le bourgmestre de Cerfontaine et député fédéral Christophe Bomled est le premier suppléant. Quant à Richard Fournaux (région sud), ancien bourgmestre de Dinant, et Vincent Mailen (région nord), ils sont à leur tour les têtes de liste pour les listes régionales.

Valérie Warzée Caverenne (région sud), bourgmestre de Hamois, et Stéphanie Thoron (région nord), Bourgmestre de Jemeppe-Sur-Sambre, occuperont quant à elles les deuxièmes places effectives « pour travailler en binôme avec les têtes de liste pour la réussite électorale », précise le MR.