Revenu: pourquoi les communes plus riches atteignent un plafond (infographie)

En vingt ans, le revenu des ménages a progressé de manière bien différente selon la commune de résidence. Comment s’en sortent les communes les plus riches?

Dans la province la plus riche de Wallonie, le Brabant wallon, la progression du revenu médian s’avère dans l’ensemble plus faible que la moyenne wallonne, hormis dans des communes plus rurales situées à l’est (Incourt, Orp-Jauche, Hélécine…). En vingt ans, l’indice du revenu médian d’entités aisées comme La Hulpe, Rixensart, Lasne ou Chaumont-Gistoux a notablement baissé.

Il serait toutefois faux d’en conclure que leurs habitants s’appauvrissent, pour au moins trois raisons. Tout d’abord, les revenus du patrimoine, moins bien pris en compte dans le revenu net imposable, sont comparativement plus importants chez les ménages les plus aisés, souligne l’Iweps. Ensuite, la marge de progression est bien entendu plus faible dans les communes au revenu médian déjà particulièrement élevé il y a vingt ans. Enfin, le Brabant wallon est aussi la province comptant la plus grande proportion d’indépendants: 18,4%, d’après le dernier recensement global effectué en 2011. Pour cette catégorie de travailleurs, l’analyse du revenu net imposable sous-estime d’autant plus les rentrées financières disponibles et biaise les comparaisons dans le temps. D’une part parce qu’il tient compte des dépenses déductibles fiscalement, de l’autre parce que les critères les concernant varient au fil des ans.