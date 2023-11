Elections 2024: voici les revendications des 581 communes belges

Brulocalis, l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) et la Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) ont présenté leur mémorandum commun, rassemblant les revendications des 581 communes belges à l’égard des autorités fédérales.

À l’approche des élections du 9 juin 2024, les représentants des pouvoirs locaux ont exprimé « la nécessité de renforcer la démocratie locale en cultivant le nécessaire respect du principe de subsidiarité et de l’autonomie locale, en traitant les villes et les communes sur un plan égalitaire aux autres niveaux de pouvoir dans l’élaboration des politiques, et en garantissant un nombre suffisant de moyens et de ressources financières ».

Leurs revendications sont axées autour de quatre thématiques: la gouvernance de la concertation entre les niveaux de pouvoir, le renforcement de la gouvernance des pouvoirs locaux, la dynamisation et le renforcement d’une démocratie participative constructive et, enfin, la simplification administrative. Concernant le renforcement de la gouvernance des pouvoirs locaux, les présidents des associations ont insisté sur l’importance de soutenir l’engagement des élus locaux, mais aussi de revaloriser leur rôle.

Pour ce faire, ils appellent à instaurer des mesures contre les menaces, calomnies, diffamations et agressions physiques auxquelles ils sont confrontés. « Nous avons besoin de raviver la flamme. Nous voulons des peines plus fortes pour rétablir du respect et réinstaurer l’envie de devenir bourgmestre », a commenté le président de l’UVCW, Maxime Daye.

En outre, les communes réclament une garantie des moyens et ressources nécessaires pour améliorer la démocratie. Elles requièrent, par exemple, une garantie de neutralité financière et fiscale. « Nous demandons que les décisions du Fédéral et les réformes fassent l’objet d’une évaluation claire et préalable des coûts pour les pouvoirs locaux, et d’une compensation, le cas échéant », a-t-il ajouté. « Les communes étant le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, leur rôle essentiel doit être reconnu. »