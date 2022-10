Budget fédéral: le gouvernement a trouvé un accord, voici les premières décisions

Le gouvernement fédéral a trouvé un accord sur le budget, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter. Les premiers éléments de l’accord sont déjà sortis.

Accord sur le budget pluriannuel 2023-2024, avec un soutien à nos familles, nos indépendants et nos entreprises pour amortir le choc énergétique.



Nous le lâchons personne.



À bientôt à la Chambre ! — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 11, 2022

Il se confirme ainsi qu’un accord est désormais conclu sur la taxation des surprofits réalisés dans le secteur énergétique. Combinée à la contribution de répartition imposée au secteur nucléaire et les contributions de Fluxys (gaz) et du secteur pétrolier, quelque 3 milliards d’euros seraient engrangés. La taxe entrerait en vigueur de manière rétroactive à partir du 1er janvier de cette année et vaudrait dans une première phase jusqu’au 30 novembre et, dans une deuxième phase, un plafond de 130 euros par MWh serait appliqué jusqu’en juin 2023. Il faudra voir ensuite si l’Europe prolonge la mesure. Le gestionnaire du réseau de transport du gaz Fluxys serait soumis à une contribution unique de 300 millions d’euros et le secteur pétrolier à une contribution de deux fois 300 millions. Prises ensemble, les mesures rapporteraient 600 millions en 2022 et 2,5 milliards en 2023.

En matière ferroviaire, il est question d’un accord sur un investissement de 3 milliards d’euros sur dix ans, qui commencerait par une centaine de millions d’euros l’an prochain et en 2024, et d’une prise en charge des frais d’énergie et de personnel supplémentaires.

Un boost de + de 3 milliards d'€ pour le train. Cette législature marquera un tournant pour le transport ferroviaire et pour notre #mobilité 🇧🇪



L’objectif ? Se déplacer +rapidement, +économiquement et +durablement, avec le rail comme colonne vertébrale #begov #plusvertplusjuste — Gilki (@GeorgesGilkinet) October 11, 2022

Peu avant minuit, les deux camps s’opposaient sur d’une part la péréquation de la pension des fonctionnaires et d’autre part une série de mesures fiscales comme la taxe sur les comptes-titres, la déduction du prêt hypothécaire pour les secondes résidences, les intérêts notionnels ou la taxe bancaire. Entretemps, plusieurs versions des tableaux budgétaires ont été soumises aux partenaires gouvernementaux.

Une bonne partie des discussions a porté ces derniers jours sur l’énergie. Le consensus semble se maintenir sur la taxation des surprofits ainsi que sur la prolongation du soutien de 196 euros pour le gaz et l’électricité jusqu’à la fin mars, en plus des autres mesures qui avaient déjà été prolongées. Il est également question d’une aide pour les ménages utilisant un poêle à pellets. La pérennisation des baisses de TVA sur le gaz et l’électricité moyennant une réforme du système des accises pour tenir compte des variations de prix était l’un des autres enjeux des discussions. Un accord a été trouvé, a-t-on confirmé à bonne source.

🛑 Le forfait énergie qui allège la facture gaz-électricité de tous les Belges est reconduit jusqu'au printemps !



Plus la facture est lourde, plus le forfait sera élevé.



400 euros sont déjà prévus en novembre et décembre #begov — Pierre-Yves Dermagne (@PYDermagne) October 11, 2022

Selon HLN, les membres du gouvernement sont parvenus à se mettre d’accord sur plusieurs points, noamment la réduction du salaire des ministres de 8%. Une taxe temporaire sur les multinationales pourrait également être actée, avec un apport de 268 millions d’euros l’année prochaine et 13 millions d’euros en 2024. HLN note également la suppression de la déduction des intérêts notionnels et une taxe bancaire.

Il y a un accord pour récupérer les énormes surprofits dans le secteur de l’énergie. Nous allons plus loin que ce que l’Europe demande, dans le but de soutenir nos ménages et entreprises encore plus et plus longtemps. pic.twitter.com/Rt5Jwiq329 — Tinne Van der Straeten (@TinneVdS) October 11, 2022

Des discussions se poursuivaient encore sur le projet de réforme fiscale du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.