A l’occasion du Nouvel An, le président et les chefs de file de la N-VA ont rassemblé samedi soir quelque 5.000 membres et sympathisants de la formation nationaliste au Nekkerhal de Malines.

Dans son discours de circonstance, Bart De Wever a longuement évoqué les négociations fédérales qu’il dirige depuis environ six mois, mais les discussions sont, de son propre aveu, difficiles. « Je ne vais pas cacher la réalité… Ce pays va très mal. (…). Des mesures décisives sont nécessaires pour assurer notre prospérité à court et à long terme. Je préfère vous le dire honnêtement: le col que nous devons franchir est hors catégorie« , a-t-il concédé.

Anticipé d’éventuelles critiques internes

Le président de la N-VA a anticipé d’éventuelles critiques internes. « Certains d’entre vous pourraient se dire: pourquoi devons-nous le faire? » Lui-même reconnaît le penser. « Mais comme l’a dit le président américain Lincoln: « On ne peut pas échapper à la responsabilité de demain en l’éludant aujourd’hui ». En outre, le président de la N-VA a assuré que son parti ne gouvernera au niveau fédéral que s’il y a un progrès sur le plan communautaire, si les finances publiques sont « sérieusement assainies » et si la politique migratoire devient plus stricte.

Trois quarts du discours prononcé par M. De Wever à l’occasion de la soirée de bons voeux également festifs adressés aux quelque 5.00O militants et sympathisants présents ont été consacrés aux deux victoires électorales de la N-VA au cours de l’année écoulées mais aussi à un hommage nominatif, notamment aux ministres N-VA du gouvernement flamand, et, de manière appuyée, à la cheffe de file gantoise de la N-VA, Anneleen Van Bossuyt.

Toutes les mesures sont déjà sur la table,

Interrogé en marge de l’événement, Bart De Wever a par ailleurs promis que la pression fiscale n’augmentera pas, avec le gouvernement Arizona. Le Formateur fédéral a souligné qu’il entendait renforcer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des travailleurs. Il s’est refusé à dire si, à ses yeux, les chances de succès de la coalition fédérale en gestation étaient à présent plus élevées que les 50 % évoqués il y a quelques semaines.

Mais les négociateurs « sont plus avancés » qu’il y a quelques semaines, en ce sens que toutes les mesures sont déjà sur la table, a-t-il déclaré. « Tout le buffet est là, il s’agit déterminer les portions« , a-t-il déclaré. A chaque jour suffit sa peine. Dimanche, le Formateur fédéral et les présidents de partis de l’Arizona se réuniront à partir de 14h00 et jusqu’à 22h00 à propos du volet fiscal de la note socio-économique.