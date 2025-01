Les négociateurs sont presque au sommet de la montagne, à en croire Bart De Wever. L’Arizona naîtra, c’est sûr, mais dans la douleur.

Le formateur Bart De Wever (N-VA) a estimé à «50-50» la question de savoir si un gouvernement de la coalition Arizona sera en place d’ici à la fin janvier. C’est ce qu’il a déclaré jeudi soir à la VRT et à VTM. «Il y a une fin à tout, c’est un buffet que vous devez manger dès maintenant ou vous devez quitter la pièce», a-t-il commenté à propos de cette date limite qu’il s’est lui-même fixée.

Les négociateurs de la coalition Arizona, soit la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et Les Engagés, sont revenus autour de la table jeudi pour former un nouveau gouvernement fédéral. La discussion portait ce jeudi sur le thème de l’emploi, a indiqué le président du CD&V Sammy Mahdi sur Instagram.

Selon Bart De Wever, la journée a été constructive, mais il y aura aussi des journées plus difficiles. «Il y a encore des centaines de mines cachées qui, je le sais, sont difficiles pour un certain nombre de partis, et je le comprends aussi», a expliqué le président de la N-VA à la VRT. Sur la VTM, il a ajouté que les négociations sont quasiment au sommet d’une montagne avec des discussions sur «la réforme du marché du travail, les pensions, la fiscalité, ce n’est pas une tâche facile, tout le monde le sait».

Le formateur est attendu le 7 janvier devant le Roi, pour demander une nouvelle prolongation de sa mission. «Cette date limite (de fin janvier) a été fixée parce que l’on sait que tout ce qui devait figurer dans l’accord de gouvernement a déjà été couché sur papier. C’est maintenant une question de choisir comment organiser cela et comment le mettre en place, a-t-il déclaré. C’est désormais une question de volonté ou non.»