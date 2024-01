Avortement: le PS espère convaincre le CD&V de se rallier aux conclusions des experts

Le PS espère rallier le CD&V aux conclusions des experts scientifiques mandatés par le parlement pour remettre un rapport d’évaluation sur la pratique et la législation de l’avortement, a-t-il indiqué après les déclarations des partis de la majorité au nord du pays.

Nous avons un texte qui pourrait être voté rapidement, le rapport des experts issus de toutes les universités du pays était très clair: 18 semaines, suppression du délai dit de réflexion, gratuité de la contraception, dépénalisation pour les femmes … nous sommes évidemment d’accord d’intégrer ces conclusions dans notre texte et d’avancer. Et nous espérons convaincre le CD&V de se rallier à cette étude scientifique et d’arrêter le blocage et la flibuste », a souligné le député Patrick Prévot.

Les socialistes sont les auteurs de la proposition de loi dont l’examen au parlement est actuellement suspendu. Dans la majorité, l’Open Vld, Vooruit et Ecolo-Groen ont dit leur volonté de reprendre la discussion et d’aboutir à un résultat avant les élections. Le comité d’experts a présenté son rapport au parlement au mois d’avril.