Asile et migration: près de 1.200 demandeurs d’asile ont pu quitter les centres d’accueil ces derniers mois

Quelque 1.200 demandeurs d’asile ont pu quitter les centres d’accueil ces derniers mois, permettant à la liste d’attente de raccourcir pour la première fois depuis longtemps, selon les chiffres communiqués vendredi par la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V).

Cette liste d’attente compte désormais moins de 3.000 personnes, grâce à davantage de départs et moins d’arrivées, explique la secrétaire d’Etat. Durant les premiers mois de l’année, 253 demandeurs d’asile ont ainsi pu quitter leur centre grâce à l’emploi qu’ils ont décroché.

Un suivi plus strict a également été mis en place pour les demandeurs d’asile résidant en centre depuis plus de 3 ans, avec l’objectif d’accélérer les procédures. Cette mesure a permis à 896 personnes de quitter les centres belges. L’arrivée d’effectifs supplémentaires au commissariat général pour les réfugiés et les apatrides a en outre augmenté le nombre de décisions prises (2.677 en mars et 2.463 en avril, contre une moyenne de 2.000 décisions en moyenne auparavant).

Enfin, à côté du flux sortant, il y a le flux entrant. Selon la secrétaire d’État, l’intention des autorités est « d’être rapidement sur la balle« . A titre d’exemple, le nombre de demandeurs d’asile moldaves a fortement augmenté en mars, avec plus de 120 demandes ce mois-là. Mais grâce au traitement rapide de ces demandes et à la prévention, le nombre de ces demandes a diminué de moitié en avril, les Moldaves n’ayant « pratiquement aucune chance d’obtenir l’asile en Belgique », a pointé Nicole de Moor.