Après un piètre résultat dans les sondages, les libéraux flamands à la recherche d' »ajustements utiles »

Malmené dans les sondages où ils sont crédités d’à peine 8,3%, les libéraux flamands ont tenu en urgence une réunion du bureau du parti en visioconférence pour tenter d’identifier des « ajustements utiles » avant le scrutin de juin prochain.

Selon un sondage mené pour Le Soir et RTL et dont les premiers résultats ont été publiés vendredi, l’Open-VLD ne séduirait plus que 8,3% des électeurs, bien en deçà de son résultat aux élections de 2019 où il avait attiré 13,5% des voix.

Face à ce constat, le président des libéraux du nord du pays, Egbert Lachaert, a décidé d’organiser en urgence une réunion du bureau du parti par voie électronique.

« On ne peut nier les tendances négatives dans les sondages et ces signaux doivent être pris au sérieux », a commenté M. Lachaert à l’issue de cette réunion.

« En tant que parti démocratique, il nous a semblé important d’entendre tout le monde sur le sujet ».

L’état-major du parti a décidé samedi de poursuivre dans les semaines à venir la réflexion avec ses différentes sections et mandataires pour identifier les ajustements utiles.

Cette réunion d’urgence tenue samedi remplace la réunion du bureau de l’Open-VLD qui était prévue lundi et qui n’aura dès lors pas lieu.