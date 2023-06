« Grand baromètre »: le PS en tête en Wallonie, le MR à Bruxelles, le VB recule en Flandre

A un an des élections, le PS fait la course en tête en Wallonie, alors que le MR domine les intentions de vote à Bruxelles, ressort-il du « Grand Baromètre » Le Soir-RTL-Ipsos.

Le MR retrouve la tête en Région bruxelloise, du moins dans les intentions de vote du « Grand Baromètre » Le Soir-RTL-Ipsos publié vendredi soir, alors qu’en Wallonie le PS reste nettement le premier parti, selon ce sondage trimestriel.

Il donne en Wallonie le PS gagnant, avec une confortable première place à 25,7% des intentions de vote, le meilleur score socialiste depuis les élections législatives de 2019, lors desquelles le parti de Paul Magnette avait obtenu 26,1% des voix. Le MR est distancé à 19,8%, juste devant le PTB, qui se situe à 18,9% des intentions de vote.

A Bruxelles, les marges sont nettement plus serrées. Quatre partis sont en concurrence dans la marge d’erreur. Pour l’instant, c’est le MR qui domine à 19,9% des intentions de vote, devant le PS (18,6%), Ecolo, en net redressement à 18,1%, et le PTB (17,6%).

En Région bruxelloise, le Vlaams Belang est le premier parti flamand en intentions de vote (3,1%), devant la N-VA (2,9%). Les autres partis flamands se situent sous la barre du 1,5%.

En Flandre, le Vlaams Belang reste premier parti, une place que la formation d’extrême droite n’a délaissée qu’à deux reprises depuis les élections de 2019. Mais il passe de 25% lors du dernier baromètre, en mars dernier, à 22,7% des intentions de vote. La N-VA le talonne, à 21,8%. En troisième place, les socialistes de Vooruit poursuivent leur progression, à 16,8%.

Le PVDA-PTB connaît aussi un gain de popularité, en franchissant pour la première fois dans cette enquête d’opinion la barre des 10% d’intentions de vote. En revanche, l’Open Vld, le parti du Premier ministre Alexander De Croo, plafonne à 8,3% alors qu’il avait obtenu 13,5% des voix en 2019. Il est devancé en popularité par le CD&V, qui recule toutefois à 10,7% des intentions de vote. Les écologistes de Groen sont à 7,6%, près de deux points de pourcentage sous leur dernier résultat électoral

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès est la personnalité la plus populaire, devant le Premier ministre Alexander De Croo et le président du PS, Paul Magnette. En Flandre, c’est Conner Rousseau qui apparaît comme la personnalité politique préférée, devançant Bart De Wever et Alexander De Croo.

Ce sondage Le Soir-RTL Info-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM a été réalisé du 29 mai au 6 juin, auprès de 2.600 Belges représentant un « échantillon représentatif » de la population âgée de 18 ans et plus (mille en Wallonie, autant en Flandre et 600 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale). La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3,1 en Wallonie, +-3,1 en Flandre et de +-4,0 à Bruxelles.