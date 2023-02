Paul Magnette se dit prêt à devenir Premier ministre si le PS arrive en tête en 2024

Le président du PS, Paul Magnette, seul candidat à sa succession lors d’un scrutin prévu les 10 et 11 mars, s’est déclaré jeudi prêt à devenir Premier ministre après les élections fédérales de 2024, dans une interview publiée par le journal ‘Le Soir’.

En 2024, « si la famille socialiste arrive en tête et que le PS est devant, je ne déclinerai pas la responsabilité, j’assumerai » (la responsabilité de chef du gouvernement fédéral), a-t-il affirmé.

Le poste lui avait échappé lors de la formation du gouvernement en octobre 2020, quand il s’était effacé au profit d’Alexander De Croo (Open Vld) – avec lequel il avait été co-formateur – en dépit du fait que le socialiste présidait le parti le plus fort au sein de la première famille politique du pays (19 PS sur 28 sièges socialistes, le reste étant détenu par le sp.a, devenu Vooruit) et que l’Open Vld ne pesait que 10% des voix en Flandre et à Bruxelles.

« La logique est que l’on fasse des gouvernements qui sont majoritaires au nord et au sud du pays, et que le poste de Premier ministre revienne au premier parti de la première famille politique. Cela n’a pas été le cas en 2019-2020 pour une série de raisons, passons », a ajouté M. Magnette. Il a aussi démenti tout départ de la politique belge au profit d’une fonction internationale. « Que ce soit clair, je ne serai pas candidat pour un poste européen, ou un poste international. J’ai encore envie de faire un certain nombre de choses dans ce pays dans les cinq années qui viennent« , a-t-il dit, en confirmant qu’il serait tête de liste PS pour la Chambre en province de Hainaut.