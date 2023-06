Pascal Smet annonce sa démission

Le socialiste flamand a créé la polémique cette semaine en invitant le maire ultra-conservateur de Téhéran lors du Brussels Urban Summit 2023. Le secrétaire d’État bruxellois a annoncé sa démission.

Dans une conférence de presse organisée dans son bureau à la dernière minute, Pascal Smet, le secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au Commerce extérieur, a annoncé sa démission. Elle fait suite à la polémique qui a éclaté au sujet de l’accueil d’une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre d’une réunion internationale en matière d’urbanisme.

« Je n’ai pas commis d’erreur »

S’il démissionne, il n’estime pourtant pas qu’il a commis une erreur. C’est un fait en particulier qui a poussé M. Smet à faire ce choix: il ressort d’un courriel que la Région bruxelloise a pris en charge les frais d’hébergement de la délégation de Téhéran ainsi que celle de Kazan en Russie, comme elle l’a fait pour les autres invités. Mais il s’agit là de représentants de pays sous le coup de sanctions internationales. Selon le secrétaire d’Etat, il s’agit de la faute commise par un de ses collaborateurs, qu’il ignorait et qui a été entretemps réparée par Metropolis, organisateur de la conférence. Celui-ci a remboursé les sommes engagées. « C’est ma façon de faire de la politique. Même si je n’ai pas commis de faute personnelle, il faut pouvoir assumer sa responsabilité », a-t-il dit.

« Alors même si je n’étais pas au courant, cela s’est passé sous ma responsabilité. Je ne peux pas admettre en mon âme et conscience que l’argent belge destiné aux frais d’hébergement aille à un représentant du régime iranien ou russe« .

Il réfute encore toute pression sur les affaires étrangères

Vendredi, Smet s’était pourtant encore farouchement défendu devant le Parlement bruxellois. Le fait qu’à, à peine trois semaines après le retour d’Olivier Vandecasteel, il ait co-organisé une conférence avec le maire de Téhéran et sa délégation n’avait que très peu été goûtée.

Lors de la conférence de presse, il a également souligné la responsabilité de la ministre des affaires étrangères Hadja Lahbib (MR). « Chacun devrait se poser la question de savoir s’il doit prendre ses responsabilités. La société a besoin de faire confiance aux hommes politiques. Mais c’est à elle de choisir. Ce n’est pas à moi de déterminer la faute de qui que ce soit. Nous avons seulement demandé que les visas soient traités et qu’ils ne soient pas rejetés à l’avance. Il était clair pour moi qu’ils examineraient les visas au cas par cas. Je n’ai jamais demandé que tous les visas soient approuvés. C’est le ministère des affaires étrangères qui en a décidé ainsi« .

« On m’a jeté sous le bus »

Metropolis, l’une des organisations à l’origine de la réunion et dont Téhéran assure la coprésidence, avait en effet insisté pour que les demandes de visa soient traitées comme les autres et ne soient pas soumises à l’avance à l’estimation du ministère des affaires étrangères ou du cabinet Smet. Smet avait été en contact avec le ministre Lahbib à ce sujet. “On était d’accord avec l’avis des Affaires étrangères (de ne pas avoir des représentants iraniens sur le sol belge NDLR), mais pas avec la manière. J’ai effectivement téléphoné à Hadja pour qu’elle traite les demandes, mais pas pour qu’elle les accepte. J’ai simplement dit : ‘Si une représentation politique n’est pas possible, une représentation administrative doit être envisagée’”.

Or dans l’hémicycle, Lahbib a simplement passé la patate chaude à Smet. Un geste qui laisse Smet amer. « J’ai trouvé très grave ce qui s’est passé au Parlement fédéral. J’ai été très touché. »

La polémique a été vive ces derniers jours, à Bruxelles mais aussi au « fédéral » à l’égard duquel M. Smet se montre amer. Il regrette le climat politique qui s’est installé. « Ces derniers temps, on essaie surtout de jeter des collègues politiques sous le bus, je n’ai jamais fait ça », a-t-il affirmé.

Bouchez a lui directement réagi sur twitter et trouve sa démission dans la logique des choses.

.@SmetPascal a commis une faute et en subit les conséquences logiques. Étant en charge des relations internationales de Bruxelles, il n’aurait jamais dû procéder à cette invitation. Mais au delà de cet acte, c’est la légèreté et l’amateurisme du #Brugov qui est mis en cause, dans… — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) June 18, 2023

« Personne ne m’a demandé de démissionner »

« Sauf l’opposition au parlement, personne ne m’a demandé de démissionner », a assuré l’ex-secrétaire d’Etat. Y compris le président de son parti, Conner Rousseau. « Il ne m’a rien demandé mais il m’a dit que si c’était ma décision, il la respectait ». Le nom du successeur de M. Smet n’est pas encore connu. L’ex-secrétaire d’Etat reviendra siéger au parlement bruxellois comme député. Il n’a pas encore envisagé la suite de sa carrière politique mais il n’entend plus assumer la tête de liste de son parti à la Région bruxelloise en 2024. Il estime que cette tâche revient à la personne qui lui succédera au gouvernement régional.

L’opposition fédérale pointe la responsabilité d’Hadja Lahbib

Une partie de l’opposition fédérale a exhorté dimanche la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, à suivre l’exemple du secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet. Pour elle, ce sont les Affaires étrangères qui ont accordé un visa aux deux délégations, alors même que le 20 mars un haut responsable du département déconseillait une telle visite dans un mail adressé à une membre de l’administration bruxelloise.

Georges-Louis, met alle respect maar als Pascal Smet moet gaat, dan @hadjalahbib ook. Zij leverde de visa af. Haar kabinet gaf groen licht. Even grote fout. — Theo Francken MP (@FranckenTheo) June 18, 2023

Plusieurs personnalités de la N-VA ont rapidement réagi après l’annonce du socialiste bruxellois flamand, dont le président Bart De Wever. « Que Pascal Smet prenne ses responsabilités est correct mais la responsabilité finale reste auprès de la ministre des Affaires étrangères. Elle ne peut rester en place. Un signal, selon lequel les vrais réfugiés politiques sont en sécurité dans notre pays face au régime iranien, est nécessaire », a souligné M. De Wever sur Twitter.

Dat Pascal Smet zijn verantwoordelijkheid neemt is correct, maar de politieke eindverantwoordelijkheid blijft bij de minister van Buitenlandse Zaken. Zij kan niet aanblijven. Een signaal is nodig dat echte politieke vluchtelingen in ons land veilig zijn voor het Iraanse regime. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) June 18, 2023

Aux yeux du député Georges Dallemagne (Les Engagés), la démission de M. Smet traduit la « gravité » de la décision de Mme Lahbib d’octroyer les visas. « Pascal Smet n’aurait jamais dû insister pour inviter le maire de Téhéran. Sa démission est inéluctable. La Belgique doit traiter l’Iran comme un État terroriste. Ses représentants sont persona non grata. Il reste que c’est Hadja Lahbib qui a octroyé les visas. La démission honorable de Pascal Smet dans l’affaire des visas pour le maire de Téhéran souligne la gravité de la décision prise par…Hadja Lahbib ».

DéFI met en avant les « zones d’ombre » qui demeurent dans ce dossier. « La démission de Pascal Smet était devenue inévitable pour une faute politique majeure. Il faut saluer son geste. Des zones d’ombre subsistent. Les visas n’auraient pas dû être délivrés par les Affaires étrangères. Nous poursuivrons cette semaine le travail au Parlement fédéral », a averti le président François De Smet.

La commission des Relations extérieures devrait se réunir mercredi à 16h.