Nouveau record de piles et batteries collectées en 2022

Avec 3.717 tonnes de piles et batteries usagées déposées dans les plus de 24.000 points de collecte du pays, les Belges ont battu un nouveau record en 2022, se réjouit l’ASBL de recyclage des piles et batteries Bebat mardi.

L’organisme enregistre ainsi une augmentation du poids total de piles collectées de 2%, soit 87 tonnes supplémentaires par rapport à 2021. Avec plus de 260 millions d’unités, représentant près de 60.000 tonnes, le nombre total de piles et de batteries mises sur le marché en Belgique a également très légèrement diminué (-5%).

Les batteries au lithium rechargeables ont quant à elles le vent en poupe (+6%). « Les Belges ont continué à rapporter leurs piles et batteries usagées, alors qu’ils en ont moins acheté. Cela s’explique par l’efficacité et l’accessibilité du système de gestion des piles et batteries, aujourd’hui bien intégré par tout le monde, y compris par les enfants. 9% des piles et batteries collectées proviennent d’ailleurs des écoles« , explique l’administrateur délégué de Bebat, Peter Coonen.

Le nombre d’affiliés Bebat, à savoir les entreprises qui mettent des piles et batteries sur le marché belge, est également en augmentation. L’organisme en compte désormais 4.591, soit 501 de plus qu’en 2021. En 2010, un foyer belge contenait en moyenne 107 piles et batteries.

Aujourd’hui, ce nombre s’établit à 131, dont 30 usagées. En moyenne, le Belge rapporte ses piles usagées deux à trois fois par an dans l’un des 24.355 points de collecte Bebat