Multiples retards sur les chantiers de construction : la faute aux précipitations abondantes

Embuild, la fédération de la construction, demande aux clients de faire preuve d’une « certaine souplesse », alors que le secteur doit gérer de multiples retards suite aux intempéries.

Les précipitations abondantes de ces derniers mois ont entraîné un retard moyen de deux à quatre semaines pour les entreprises de construction travaillant à l’extérieur, informe Embuild.

Selon l’IRM, les précipitations à Uccle ont été beaucoup plus importantes que la moyenne au cours des mois de septembre, octobre et novembre: 283,7 mm, contre 209,3 en temps normal, soit la quatrième plus grande quantité jamais enregistrée.

Durant le mois de novembre, il a plu pendant 26 jours, un record. Combinées avec quelques tempêtes, les précipitations abondantes ont causé un retard pour les entreprises de construction qui travaillent à l’extérieur, comme les entreprises de gros-œuvre ou de toiture.

« Nous demandons donc aux clients de bien vouloir faire preuve d’une certaine souplesse. Nous sommes conscients qu’il n’est pas agréable de réceptionner un ouvrage plus tard que prévu. Mais les conditions météorologiques exceptionnelles ne nous permettaient pas de faire autrement », regrette Niko Demeester, l’administrateur délégué d’Embuild.