Le 5 décembre est le 5e jour le plus pluvieux de l’année (infographies)

Quand pleut-il le plus en Belgique? Les quantités de précipitations sont plus abondantes en hiver et plus faibles au printemps. Le 5 décembre est dans le top 5 des jours les plus pluvieux de l’année.

Le mois de novembre a été très humide et sombre, avec un record, égalé, du nombre de jours de précipitations, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Le mois dernier, les précipitations sont en effet tombées presque tous les jours (26 sur 30, pour une normale de 18,5) à Uccle. Une performance qui égale, pour la période de référence actuelle (entre 1991 et 2020, NDLR), les 26 jours de pluie comptabilisés en novembre 2008.

Un avant-goût de ce qui attend les Belges au mois de décembre? Ce 5 décembre 2023 sera nuageux avec de la pluie ou des averses, selon les prévisions de l’IRM. En Ardenne, les précipitations pourront parfois encore adopter un caractère hivernal. Sur l’ouest et le nord-ouest du pays, les quantités de précipitations seront plus limitées avec des périodes de faibles pluies ou de la bruine.

Et ce n’est pas étonnant: le 5 décembre est le 5e jour où il pleut le plus en Belgique, selon les calculs réalisés sur base des données depuis 1971, sur la station d’Uccle. Les autres jours les plus pluvieux du top 5 se situent en janvier.

Le mois de décembre a d’ailleurs commencé sous les précipitations, souvent hivernales. Ces dix derniers jours à Uccle, il a plu 28 mm. C’est 5mm de plus que la moyenne des précipitations à cette période.