Megaprofits: ces banques et entreprises qui profitent de la crise

Les entreprises se vantent de réaliser des bénéfices élevés, tandis qu’à moins de 2 000 kilomètres , une guerre fait rage depuis des mois et qu’une récession menace l’Europe entière. Comment est-ce possible? Et est-ce que cette crise peut durer?

1. Mégaprofits d’entreprises

Au début du mois, le fabricant belge de biscuits Lotus Bakeries a présenté d’excellents chiffres pour le premier semestre 2022 : le chiffre d’affaires a augmenté de 14 %, le bénéfice net de 7 %. Cette année devrait être une « année record » pour l’entreprise dont tout le monde connaît les spéculoos. Lotus n’est qu’une des nombreuses entreprises qui ont publié de bons chiffres de bénéfices pour les six premiers mois de l’année et qui sont optimistes pour l’ensemble de l’année 2022. Malgré la hausse des prix des matières premières et de l’énergie. Malgré la hausse des coûts salariaux. Malgré la crise de l’économie mondiale après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, déclenchant une guerre dont la fin n’est pas encore en vue.

Les méga-profits des entreprises énergétiques ne passent pas inaperçus non plus. Alors que les ménages doivent payer de plus en plus cher le gaz, le pétrole et l’électricité, elles affichent des bénéfices records. En additionnant les bénéfices réalisés par ExxonMobil, Shell, TotalEnergies et BP au deuxième trimestre de cette année (du 1er avril au 30 juin), on arrive à 62,5 milliards de dollars. C’est plus de trois fois plus que pour la même période de l’année précédente. Pomper du pétrole aujourd’hui ne coûte pas plus cher qu’hier, mais le prix du baril de pétrole a fortement augmenté à cause de la guerre.

Les compagnies pétrolières ne sont pas les seules à présenter de solides bénéfices, diverses entreprises belges telles que le géant de la chimie Solvay, le producteur de fil d’acier Bekaert, le fabricant de profils de fenêtres en PVC Deceuninck, le brasseur de bière ABInBev et, comme nous l’avons déjà mentionné, le fabricant de biscuits Lotus Bakeries ont également réalisé de brillantes performances au cours du premier semestre. Elles ont manifestement pu répercuter la hausse des prix des matières premières sur leurs prix. Solvay, par exemple, a réussi à augmenter ses prix de 26 % par rapport à l’année précédente, son bénéfice net a augmenté de plus de 60 % et ses prévisions de bénéfices pour 2022 ont été doublées.

Parfois, les entreprises ont même pu répercuter un peu plus. Aux Pays-Bas, on parle de « l’effet Unilever » : le géant de l’alimentation a vendu moins de produits cette année, mais a quand même gagné plus d’argent. Cela n’a été possible que parce que le groupe a augmenté ses prix d’un montant encore plus élevé que l’augmentation des coûts à laquelle il était confronté.

Les consommateurs n’ont pas manifestement pas de problème à payer plus cher, peut-être parce qu’il y a peu d’alternatives. Certaines entreprises ont un grand pouvoir de marché et peuvent imposer leurs prix. Ceux qui veulent manger des spéculoos se retrouvent rapidement chez Lotus, ceux qui veulent boire une bière se serviront une Stella ou une Jupiler d’ABInBev. Les chiffres de la Banque Nationale montrent d’ailleurs que les marges bénéficiaires des entreprises belges ont remarquablement augmenté depuis 2014, et qu’elles ont augmenté encore plus fortement que dans nos pays voisins depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020.

2. Mégaprofits de banques

Les banques ont également obtenu des résultats remarquables ces derniers mois. Entre début avril et fin juin, KBC a enregistré un bénéfice net de 811 millions d’euros, soit environ 100 millions d’euros de plus que ce que les analystes avaient prévu. Le dirigeant Johan Thijs a déclaré que le groupe de banque et d’assurance a obtenu d' »excellents résultats » dans pratiquement tous les segments.

Les bénéfices des banques sont poussés par la hausse des taux d’intérêt. Au début de l’année, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé la première augmentation des taux d’intérêt depuis 2011 afin de freiner la forte hausse de l’inflation. Le 21 juillet, elle a fortement augmenté le taux d’intérêt de 0,5 point de pourcentage. L’annonce et la mise en œuvre de la hausse des taux d’intérêt ont entraîné une augmentation des taux d’intérêt sur les prêts (hypothécaires) : pour les familles et les entreprises, il est plus coûteux d’emprunter de l’argent. La BCE espère que cela ralentira quelque peu leurs dépenses, de sorte que les prix, et donc l’inflation, diminueront.

Cette hausse des taux d’intérêt sur les prêts offre aux banques la possibilité de réaliser un profit facile. En effet, elles perçoivent plus d’argent pour chaque prêt qu’elles accordent, mais dans le même temps, elles ne changent pas les intérêts sur les comptes d’épargne. Concrètement, alors que le taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire sur 20 ans a doublé ces derniers mois pour atteindre 2,8 %, le taux d’intérêt des comptes d’épargne est resté au minimum légal de 0,11 %. La différence entre les intérêts que les banques reçoivent sur les prêts et les intérêts qu’elles doivent payer sur l’épargne, la marge d’intérêt, augmente et représente un pur profit pour les banques. Chez KBC, par exemple, les revenus d’intérêts pour le deuxième trimestre ont augmenté de 14 % par rapport à l’année précédente.

Dans les entreprises, les marges bénéficiaires élevées sont souvent le résultat d’un manque de concurrence, ce qui s’applique également aux banques. Marc Raisière, directeur général de Belfius, a déclaré : « Je mentirais si je disais que les taux d’intérêt des livrets d’épargne allaient augmenter cette année ». Les grandes banques n’y ont pas intérêt non plus, au contraire. Si elles ne font rien, elles y gagnent toutes. « Les marges d’intérêt des banques augmentent. S’il y avait de la concurrence, cela entraînerait des taux d’intérêt plus élevés sur les comptes d’épargne. Ce n’est pas le cas. Tirez vos conclusions », a réagi l’économiste Paul De Grauwe (London School of Economics).

3. Pourquoi pas un boftaks (une taxe exceptionnelle)?

Les profits considérables des compagnies pétrolières suscitent un intense sentiment d’injustice auprès de nombreuses personnes: alors que tout le monde doit puiser davantage dans ses poches pour payer les factures d’énergie croissantes, les compagnies pétrolières se vantent des bénéfices qu’elles ont réalisés. Le président de l’ONU, Antonio Guterres, ne cache pas son dégoût: « Il est immoral que les entreprises pétrolières et gazières fassent des profits record grâce à cette crise énergétique, sur le dos des populations et des communautés les plus pauvres, avec un coût massif pour le climat. J’appelle tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs, et à utiliser ces fonds pour soutenir les plus vulnérables en ces temps difficiles. »

La ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Verts) approuve ses dires: « Personne ne peut s’enrichir sur le dos de la plus grande crise énergétique jamais connue. » Elle pense à une taxe unique de 25 % pour toutes les entreprises de gaz et d’électricité et les négociants en pétrole sur les bénéfices excédentaires qu’ils réalisent. Partout en Europe, les gouvernements jouent avec cette idée. Aux Pays-Bas, on appelle cela un boftaks, un impôt sur les bénéfices, car ces entreprises ont de la chance aujourd’hui. En anglais, on l’appelle windfall tax, un prélèvement sur les gains exceptionnels pour lesquels une entreprise n’a rien eu à faire.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) estime que sa collègue Tinne Van der Straeten s’emballe un peu et souligne qu’une telle taxe sur les surprofits « doit résister au test juridique et c’est ce à quoi nous allons travailler avec ce gouvernement ». Le gouvernement De Croo en débattra peut-être lors des négociations sur le budget.

D’autres pays ont déjà réussi à faire payer les compagnies pétrolières. En France, le gouvernement a appelé à un geste et la société française TotalEnergies accordera une réduction de 20 centimes d’euro par litre sur le prix de l’essence à la pompe dans les prochains mois. En Italie, où l’État est copropriétaire des entreprises énergétiques Eni et Enel, le gouvernement de Mario Draghi a imposé un impôt unique sur les bénéfices de 25 % aux entreprises énergétiques. Les recettes sont consacrées à l’achat de bons d’énergie pour les consommateurs. En Grèce, il y a même désormais un taux d’imposition de 90 % sur les bénéfices énergétiques.

Les profits élevés des banques sont également visés. En Espagne, le gouvernement veut faire passer le taux d’imposition des institutions financières de 25 à 30 % dans les années à venir. En Belgique, le ministre Van Peteghem songe à faire contribuer les banques à hauteur de 1,4 milliard supplémentaire au fonds de garantie des dépôts, créé après la crise bancaire pour rembourser les clients de leurs économies en cas de faillite d’une banque.

La grande question, bien sûr, est de savoir comment calculer les bénéfices excédentaires. Quelle partie du bénéfice est disproportionnée ? Les économistes ont du mal à définir les surprofits ; ils disent que c’est une décision politique. Et que faire des autres entreprises, telles que Lotus Bakeries, qui réalisent aujourd’hui beaucoup plus de bénéfices ? Allons-nous aussi les taxer davantage ? Allons-nous pénaliser le fait de faire beaucoup de bénéfices ?

Il ne faut pas l’oublier : les entreprises permettent généralement à leurs actionnaires de profiter des bénéfices en leur versant un dividende. Les dividendes sont soumis à l’impôt, ou retenue à la source, à un taux standard de 30 %. Les méga-profits garantissent des dividendes élevés, si bien que le produit du précompte mobilier sur les dividendes au premier semestre a rapporté un montant record de 2,5 milliards au trésor public, soit une augmentation de 86 %, selon le journal économique De Tijd. Donc notre gouvernement profite déjà des méga-profits.

4. Et que nous réserve demain ?

Si les entreprises réalisent autant de bénéfices, c’est aussi parce que la hausse des coûts se répercute avec un certain retard sur les chiffres financiers. En d’autres termes, il est peut-être un peu trop tôt pour voir les effets de la guerre en Ukraine et de la forte inflation dans les comptes du premier semestre. Cela vaut certainement pour les coûts salariaux qui, dans notre pays, sont liés à l’inflation par une indexation automatique des salaires : lorsque les prix augmentent, les salaires suivent. Mais avec un retard. Un grand groupe d’employés ne verra l’adaptation à l’index que début 2023, mais d’un seul coup d’environ 8 %. Les conséquences seront donc plus claires à partir de l’année prochaine.

À cela s’ajoute la question de savoir si et quand l’économie entrera en récession, classiquement définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative. La plupart des analystes s’attendent à ce que l’économie européenne entre en récession au cours des trois derniers mois de cette année et des trois premiers mois de l’année prochaine. Une telle contraction économique n’est pas bonne pour les ventes et les bénéfices des entreprises.

Cependant, la crise économique actuelle est d’un genre particulier : elle ne s’accompagne pas d’une hausse du chômage. Il y a même une pénurie sur le marché du travail. Les entreprises ont toutes les peines du monde à pourvoir leurs postes vacants et réfléchissent à deux fois avant de remercier une personne. Et tant que tant de personnes restent employées et reçoivent un salaire, elles ont de l’argent pour consommer, pour investir et pour rembourser leurs prêts hypothécaires. En d’autres termes, malgré la récession imminente, les gens continuent à gagner de l’argent, qu’ils sont heureux de dépenser après la crise du coronavirus.

Pendant ce temps, les gens attendent avec impatience de voir ce que le président russe Vladimir Poutine va faire. La guerre va-t-elle s’étendre? Va-t-il fermer le robinet du gaz ? Cela pourrait plonger l’économie européenne dans une profonde récession. Si l’hiver est froid, la crise peut nous faire très mal.

Les entreprises tiennent donc compte du fait que les gens dépenseront bientôt moins d’argent, ce qui aura une incidence sur le chiffre d’affaires et les bénéfices. Les banques craignent que le nombre de personnes incapables de rembourser leurs prêts augmente, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour leurs bénéfices. Les entreprises et les banques s’arment contre une récession économique aussi grave en réalisant des bénéfices élevés. Ils se constituent une réserve pour le cas où les choses empireraient (beaucoup) demain, ce qui pourrait arriver.