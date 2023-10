Liège : 12 grands travaux bouclés, en cours ou à venir (et leur coût)

Depuis près de 25 ans, Liège multiplie les travaux. Tour d’horizon de 12 chantiers emblématiques de la métropole.

1. Liège Expo ou les nouvelles halles des foires

Fin des travaux: juin 2024

Début des travaux: septembre 2022

Budget: 52 millions (Fonds européen de développement régional (Feder), Région wallonne et Ville de Liège)

A Bressoux-Droixhe, sur un terrain de 17 200 m2 assaini par la Spaque, l’organisme d’intérêt public wallon chargé de la réhabilitation de sols et friches pollués, se construit un immense centre multi-modal pouvant héberger des salons, des conférences, des concerts et le tourisme d’affaires (réunions, congrès, conventions, voyages de gratification, etc.). Cinq halles d’une capacité d’accueil de dix mille personnes, des bureaux et de l’Horeca sur 14 000 m2, une esplanade extérieure de 4 500 m2, une cour logistique de 4 000 m2, des espaces végétalisés, un parking exposants (248 places) et un parking visiteurs (472 places). Il remplacera les anciennes halles de Coronmeuse.

2. Le boulevard urbain

Début des travaux: mars 2023

Fin des travaux: juin 2024

Budget: dix millions (Feder et Sofico)

Entre le pont-barrage Monsin et le pont Atlas, des travaux réalisés sur deux kilomètres sont destinés à rendre Liège Expo accessible par le tram, le train, la voiture, le vélo et à pied ; à réduire l’impact des embouteillages dans la zone ; à diminuer la vitesse des voitures et à recréer une entrée «urbaine» dans Liège – une seule voie, rétrécie, contre deux pour sortir de la ville par ce côté, vitesse limitée à 50 km/h, piste cyclable, passages pour piétons, 230 arbres plantés.

3. L’écoquartier

Début des travaux: février 2021

Fin des travaux: 2035?

Budget: 30 millions (Feder, consortium privé Neolegia et Ville de Liège)

A Coronmeuse, le projet immobilier baptisé Rives Ardentes poursuit son cours. Soit 25 hectares le long de la Meuse et de la ligne de tram, sur le site des anciennes halles des foires: 1 300 logements (maisons et appartements, certains dédiés aux revenus moyens), des bureaux, un parc, des infrastructures sportives, une maison de repos, une crèche, des surfaces commerciales de proximité, un marché bio, un port de plaisance, une capitainerie, des passerelles cyclopiétonnes, un parking souterrain, des potagers et jardins partagés et le nouveau siège de l’assureur Ethias. Plusieurs de ces éléments sont déjà érigés, notamment la passerelle cyclopiétonne des Reflets (57 mètres de long, en bois et acier, reliant l’écoquartier au Parc Astrid), cinq immeubles (deux cents logements) et 15 000 m2 de bureaux. Les premiers habitants devraient emménager début 2024.

© JDN

4. Le pôle des savoirs

Début des travaux: 2019

Fin des travaux: 2024

Budget: 50 millions (Feder, Région wallonne et Province de Liège)

En Outremeuse, sur le site (quatre hectares) de l’ancien hôpital de Bavière, détruit il y a trente ans, un vaste projet avait été lancé par la Province de Liège. Le nouveau bâtiment de verre et d’acier a été inauguré l’été dernier. Cinq étages et 15 000 m2 pour accueillir la bibliothèque provinciale (jusque-là aux Chiroux), des bureaux, une salle d’exposition, un auditoire, des salles polyvalentes, un espace numérique public, une brasserie… A côté, en construction, déjà occupés, érigés ou encore à terminer: trois cents logements et 250 kots d’étudiants, une crèche, des commerces, un centre sportif, un commissariat, l’extension de l’école provinciale supérieure du Barbou, l’école de dentisterie de l’ULiège, l’hôpital de jour du CHU, une maison de repos, une plaine de jeux, une fontaine à jets…

5. MontLégia

Début des travaux: 2014

Fin des travaux: 2026

Budget: + 400 millions (Région wallonne, fédéral, CHC, Noshaq, investissements privés et emprunts bancaires)

A Glain, après la clinique CHC MontLégia en 2020 (120 000 m2) et le parc d’activités économiques pour entreprises biotechnologiques Life Center LégiaPark en 2022 (14 300 m2), outre une maison de repos, un bâtiment administratif et une crèche notamment, l’ancien site du charbonnage Patience et Beaujonc, fermé en 1969, accueillera un hôtel 4 étoiles (78 chambres), un immeuble de cinquante appartements, un espace bureaux (1 250 m2), une brasserie et une forêt urbaine.

6. La nouvelle cité administrative

Début des travaux: 2016

Fin des travaux: 2023

Budget: 31 millions (Feder, Région wallonne et Ville de Liège)

Entre Feronstrée et le quai de la Batte, la tour de 18 étages (67 mètres de haut) inaugurée en 1967 et regroupant tous les services de la Ville est rénovée de fond en comble. Le bâtiment, rehaussé de quatre étages côté sud, se veut un modèle en matière de recommandations énergétiques. Entouré d’une vaste esplanade qui a pris la place de ce qui fut un parking, il a été inauguré cette année.

© DR

7. Le Val Benoit

Début des travaux: 2013

Fin des travaux: 2025

Budget: environ 100 millions (SPI, Région wallonne, ULiège, Forem et investisseurs privés)

Au sud de la ville, le site (neuf hectares) de l’ancien campus des sciences appliquées de l’université de Liège, déserté depuis 2005, a été reconverti. La SPI, l’agence de développement territorial pour la Province de Liège, et différents acteurs privés rachètent les bâtiments, qui sont rénovés progressivement. Déjà présents ou attendus: des bureaux, des logements – dont une partie destinée étudiants – , des services, des commerces, des espaces culturels, une Cité des métiers, un espace restauration, un parc…

© DR

8. Paradis Express

Début des travaux: 2019

Fin des travaux: 2027?

Budget: 30 millions minimum pour Paradis Express (investissements privés)

En face de la gare des Guillemins s’érige un ensemble (35 000 m2) de quatre immeubles de logements (avec surfaces commerciales et Horeca), de deux immeubles de bureau et d’un immeuble de cohabitat avec parkings en sous-sol. Les premiers habitants ont emménagé cet été.

A côté, deux autres projets. L’un prendra place sur un espace de 10 000 m2 actuellement occupé par un parking: la Ville et la SNCB (propriétaire du terrain, où est situé l’ancien bâtiment de l’Icadi, l’Institut de la construction des arts décoratifs et de l’infographie) ont lancé l’an dernier un appel à manifestation d’intérêt, pour le vendre et y faire développer des logements familiaux de qualité avec Horeca au rez-de-chaussée. C’est le promoteur Uhoda qui l’a emporté (pour 3,7 millions). Dépôt du permis l’année prochaine, début du chantier en 2026. L’autre projet, du groupe Ardent, est situé à l’angle de la rue Paradis et de la place des Guillemins, sur une friche appartenant à l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW): y sont prévus des logements, un commerce et un espace pour les chauffeurs du TEC. Dépôt du permis début 2024.

© DR

Reste encore le projet Horizon, gelé depuis des années par la Ville: un ensemble de plusieurs dizaines d’appartements et de surfaces commerciales, rue Paradis.

9. L’îlot Saint-Joseph

Début des travaux: hiver 2023

Fin des travaux: non déterminée

Budget: plus de 20 millions (Feder, Région wallonne, Ville de Liège, secteur privé)

Dans le quartier Sainte-Marguerite, outre la transformation de la voie rapide en boulevard urbain, plusieurs chantiers sont destinés à favoriser les transports en commun et créer des espaces publics et du logement. Ainsi le projet îlot Saint-Joseph: la rénovation d’une zone de 13 000 m2 pour y implanter un quartier de 196 logements, avec un commerce de proximité, des bureaux (1 652 m2), un espace Horeca dans l’ancien couvent, 5 500 m2 d’espaces verts et des pistes cyclopiétonnes. Cela en démolissant tous les bâtiments actuels, dont l’ancien hôpital Saint-Joseph, à l’exception de l’ancien couvent et de la chapelle.

© DR

10. Le site Montefiore

Début des travaux: mai 2023

Fin des travaux: 2026

Budget: 104 millions (Resa et Ville de Liège)

Dans le quartier Saint-Gilles, des travaux ont été lancés sur le site, abandonné depuis la fin des années 1990, de l’ancien Institut Montefiore – dont plusieurs parties sont classées. Resa, principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège, y occupera 15 000 m2 de bureaux pour ses 574 agents. Prévus sur les lieux aussi: 21 appartements, un centre d’affaires, HEC (l’école de gestion de l’ULiège), des bureaux, des restaurants et des commerces.

11. La Grand Poste

Début des travaux: 2017

Fin des travaux: 2025

Budget: 71 millions (Feder, Région wallonne, Ville de Liège, Noshaq, investissements privés et emprunts bancaires)

Dans le centre, le réaménagement du site de la Grand Poste est toujours en cours. Depuis septembre 2021 y sont installés, sur 8 000 m2, un hub «dédié aux entreprises créatives et aux entrepreneurs de la nouvelle économie», des bureaux, un food market, une brasserie, le département médias, culture et communication de l’ULiège… S’y accoleront, à l’arrière, dans un immeuble de cinq étages baptisé Relais Grand Poste (6 000 m2) les nouveaux locaux de la télé locale RTC Télé Liège, des appartements, des bureaux et un espace commercial. Le fond d’investissement liégeois Noshaq y développe aussi l’îlot Madeleine – bureaux, logements et commerces – et rénove Le Fiacre, bâtiment datant du XVIe siècle qui deviendra le siège de Plug-R, espace dédié à l’innovation.

12. La faculté d’Architecture de l’ULiège, à la Caserne Fonck

Début des travaux: 2025

Fin des travaux: 2028

Budget: 12 millions (ULiège)

En Outremeuse, à l’entame de la «rambla» qui mène au pôle des savoirs, on prévoit la construction d’un bâtiment de 3 600 m2 dans la Caserne Fonck – qui abrite l’ESA Saint-Luc et le Manège – et la suppression du trafic automobile. Permis de bâtir introduit d’ici à la fin de l’année.