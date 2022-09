Le monde politique belge rend hommage à Elizabeth II

Le monde politique belge a rendu hommage jeudi soir à la reine Elizabeth II, dont le décès a été annoncé vers 19h30. La plupart des personnalités ont, pour la circonstance, exprimé leurs condoléances en anglais.

« La Belgique présente ses condoléances à la famille royale britannique et au peuple britannique. Que SAR la Reine Elizabeth II repose en paix. Pendant plus de 70 ans, elle a été un phare de stabilité et de dignité pour le peuple britannique », a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo.

« Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth. Les Belges l’admiraient pour son immense sens du devoir et son dévouement à son pays », a ajouté la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

« La Reine Elizabeth II ne sera jamais oubliée« , a estimé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Pour le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, « c’est la fin d’une ère, non seulement pour le Commonwealth, mais pour le monde. »

Pour le ministre-président wallon Elio Di Rupo, ancien Premier ministre, « pendant ses 70 années de règne, elle a servi avec dignité son pays. »

« C’est un pan entier de l’histoire qui disparaît« , a renchéri le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. « Son règne fut unique et exceptionnel. »

Pour le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, « la Reine Elizabeth II incarnait le Royaume-Uni à travers le monde. Un destin hors du commun marqué par sa force, son abnégation et son sens du devoir. »

« Je salue la mémoire d’Elizabeth II, grande reine d’un grand peuple qu’elle aura servi avec un très haut et très admirable sens du devoir. Le chagrin des Britanniques est immense, à la mesure de cette personnalité si attachante », a réagi le président du PS Paul Magnette.

« Avec le décès de la Reine Elizabeth II c’est un pan de l’Histoire qui disparaît« , a estimé le président du MR Georges-Louis Bouchez. « Elle a connu la période où le progrès fut le plus rapide et s’est sans cesse adaptée en préservant l’institution monarchique britannique. Une immense dame s’en va. »

La coprésidente d’Ecolo Rajae Maouane a salué « une monarque iconique, qui aura traversé les époques et marqué les esprits. Une femme forte et charismatique nous quitte aujourd’hui. »

« Un monument de l’Histoire s’éteint« , selon Maxime Prévot, président des Engagés. « Une Dame ayant joué un rôle majeur pour la stabilité et l’identité de la Grand-Bretagne et du Commonwealth durant tant de décennies. »

Pour le président de DéFI François De Smet, « la Reine Elizabeth II a traversé l’histoire anglaise, européenne et mondiale avec force et dignité. »

« Le Royaume-Uni perd une monarque remarquable, le monde une femme mémorable », a réagi l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt. « Vraiment la fin d’une époque… »