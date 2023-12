Le futur astronaute belge Raphaël Liégeois et Alexander De Croo découvrent la NASA à Houston

Le Premier ministre et Raphaël Liégeois, troisième Belge à s’envoler dans l’espace à partir de 2026, se sont rendus ce samedi au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a ouvert samedi les portes du Johnson Space Center de la NASA à Houston au futur astronaute Raphaël Liégeois, qui devrait être le troisième Belge à s’envoler dans l’espace, à partir de 2026.

Raphaël Liégeois a été sélectionné en novembre 2022 avec quatre autres Européens – parmi 22.523 candidatures valides issues de 22 pays – pour rejoindre en février dernier le corps des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA) avec comme premier objectif un séjour d’environ six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Cet ingénieur multi-diplômé et chercheur en neurosciences – et pilote de montgolfière à ses heures – âgé de presque 36 ans a entamé sa formation de base (« basic training »). Elle se déroule principalement au Centre européen des astronautes, à Cologne (Allemagne), sous la houlette du Belge Frank De Winne (deux missions à bord de l’ISS, dont celle de premier commandant européen) mais aussi dans d’autres pays partenaires de ce programme international, dont en Russie, au Japon, au Canada et bien entendu aux Etats-Unis.

« C’est très émouvant »

Il a fait connaissance samedi après-midi avec le Lyndon B. Johnson Space Center de l’agence spatiale américaine, installé dans cette grande ville texane, en compagnie de M. De Croo, qui effectue une courte visite de travail aux Etats-Unis. Il a notamment pu découvrir, tout comme le Premier ministre et sa délégation, des reproductions grandeur nature des différents modules composant l’ISS, tout comme une réplique du futur vaisseau de la mission Artemis, un programme habité de la NASA qui vise à amener un équipage sur le sol lunaire d’ici 2025.

« C’est la première fois que je viens ici à Houston, c’est très émouvant« , a expliqué Raphaël Liégeois à quelques journalistes belges, dont un de l’agence Belga. « Je suis comme un petit garçon de voir ce qui s’est mis en place ici. Je me réjouis de venir m’entraîner« , a-t-il ajouté. « On va être basé ici durant deux ans lorsqu’on aura reçu une mission », a encore expliqué Raphaël Liégeois.

Le Belge est rejoint dès lundi à Houston par ses quatre compagnons, la Française Sophie Adenot, la Britannique Rosemary Coogan, l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez et le Suisse Marco Sieber pour leur première prise de contact avec la NASA, pionnière en matière de programmes spatiaux. Ce n’est qu’à l’issue de cette formation – avec un passage obligé par la Cité des Etoiles, une ville située près de Moscou et destinée au personnel de l’agence spatiale russe, qui se poursuit en dépit de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales décrétées contre la Russie – que les cinq Européens s’envoleront dans l’espace; éventuellement avec une fusée russe Soyouz.

Les cinq spationautes européens devraient tous voler durant la période 2026-2030, à une date encore indéterminée pour chacun d’entre eux, et effectuer une mission à bord de l’ISS. Les vols lunaires seront pour leur part réservés à des astronautes européens de la précédente promotion, comme le très populaire Français Thomas Pesquet, lui aussi passé par le Johnson Space Center.

Ce site historique de la NASA est affecté aux missions spatiales habitées et rendu célèbre par les missions lunaires Apollo de la Nasa dans les années 1960 et 1970 – le « Houston we have a problem » date du 13 avril 1970, lors de la 13e mission -, dispose en effet d’une vaste piscine qui permet de reproduire partiellement les conditions rencontrées en apesanteur.

La Belgique, cinquième pays contributeur au budget de l’ESA

M. De Croo a rappelé dimanche que la Belgique était le cinquième pays contributeur au budget de l’ESA, en dépit de sa taille. Elle a envoyé jusqu’à présent deux astronautes dans l’espace: Dirk Frimout (mars-avril 1992) et Frank De Winne (octobre-novembre 2002 et mai-décembre 2009).

Le Premier ministre belge et Raphaël Liégeois ont conclu leur visite au Johnson Space Center par un passage Mission Control Center de la NASA, qui assure en permanence, tout au long de l’année, les évolutions de l’ISS et veille au bien-être des astronautes/cosmonautes/spationautes de multiples nationalités qui se relaient en orbite terrestre.