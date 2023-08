Le conducteur âgé, client choyé ou rejeté par les assurances ?

Peter Wiels, porte-parole (Assuralia)

Les seniors au volant, source particulière de tracas pour les assureurs? Un bilan de santé obligatoire ne vient pas directement à l’esprit.

La Commission européenne prend les conducteurs âgés dans son collimateur en songeant à leur imposer un examen médical avant de prolonger la validité de leur permis de conduire. Les assureurs auraient-ils des raisons de s’en réjouir?

Assuralia n’a pas pour habitude de commenter des projets de nature politique qui ne concernent pas directement le domaine de l’assurance. Indépendamment de cette position, ce genre de mesure pourrait s’avérer bénéfique sur un plan préventif.

Les conducteurs âgés sont-ils une source particulière de préoccupation pour les compagnies d’assurances?

L’attitude privilégiée par les assureurs revient à laisser les conducteurs tranquilles, peu importe leur âge, tant qu’il n’y a pas plusieurs accidents. Les conducteurs âgés ne sont pas considérés comme étant davantage à risque. Ils sont un peu plus impliqués dans des accidents que la moyenne nationale et parcourent généralement moins de kilomètres. En tout cas, il n’existe pas de politique dissuasive à l’égard de cette catégorie d’automobilistes, y compris dans la fixation de la prime. Décider d’assurer ou non un conducteur ne dépend pas uniquement de son âge.

A partir d’un certain âge, voire d’un âge certain, devient-il plus difficile de s’assurer?

C’est l’accumulation d’accidents dans un laps de temps limité qui entre en ligne de compte dans un éventuel refus d’assurer un conducteur, quel que soit son âge. L’assureur tient compte de l’historique du conducteur au cours des cinq dernières années écoulées. Cela étant, lorsque les déclarations de sinistre mentionnent des indices qui peuvent être liés à l’âge du conducteur – «la personne n’a pu s’arrêter à temps», «la personne n’a pas vu l’obstacle»… –, l’assuré est invité à se soumettre à un test d’aptitude à la conduite chapeauté par un médecin. On se renseignera alors sur les habitudes de conduite, les trajets empruntés, les distances parcourues et, au besoin, on suggérera l’un ou l’autre aménagement à la conduite, y compris concernant le véhicule. En cas de refus de se soumettre à un tel test, il se peut qu’à l’échéance du contrat, l’assureur refuse de le prolonger. L’assureur comme le preneur d’assurance ont de toute façon le droit, chaque année, de résilier le contrat.

Peter Wiels «C’est l’accumulation d’accidents dans un laps de temps limité qui entre en ligne de compte dans un refus d’assurer, quel que soit l’âge.

Dans une recommandation relative à la limite d’âge en matière d’assurance auto remise en 2018, Unia signalait avoir «reçu plusieurs notifications relatives aux difficultés d’accès aux contrats d’assurance rencontrées par les personnes âgées, en particulier des cas d’annulation, par des assureurs, de contrats d’assurance de personnes de plus de 75 ans en raison de leur âge ou même sans aucune justification». Exact?

Il ne s’agit certainement pas d’une politique globale pratiquée par le monde des assurances mais on ne peut exclure l’un ou l’autre cas. Ce fait peut éventuellement se produire lorsqu’un assureur procède à un «nettoyage» de son portefeuille sur la base de statistiques de sinistres et décide de ne plus assurer certains conducteurs en raison d’un nombre trop élevé d’accidents. Peu importe le risque assuré, l’assureur observe avant tout la sinistralité. Lorsque celle-ci devient problématique, il examine les éventuelles mesures à prendre. Mais avant de se décider à mettre un assuré à la porte, l’assureur y réfléchit à deux fois car il n’a pas intérêt à modifier trop souvent sa clientèle et le conducteur ayant provoqué quelques accidents est souvent client pour d’autres produits auprès de la même compagnie. Il tient aussi compte de l’impact qui peut en résulter en matière d’image.

La manière de traiter le conducteur senior telle qu’elle prévaut aujourd’hui en Belgique convient-elle au monde des assurances?

La pratique du test à l’aptitude à la conduite en cas d’accident, sur base volontaire, est satisfaisante. Elle est bénéfique pour les deux parties, en permettant aussi de sensibiliser et de conscientiser le conducteur âgé. L’éventuelle introduction, à partir d’un certain âge, d’un permis à validité limitée et prolongeable sous réserve d’un examen médical, ne devrait pas avoir trop de conséquences sur la politique suivie par les compagnies. Si ce n’est de ne plus avoir à inviter les conducteurs âgés à se soumettre à cet examen puisqu’il serait rendu obligatoire.

