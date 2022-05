« On va désactiver le baromètre corona, ou plutôt le mettre en sommeil », a déclaré jeudi soir Elio Di Rupo sur le plateau de l’émission ‘Jeudi en prime’ (RTBF). Le ministre-président wallon a confirmé la fin de l’obligation du port du masque dans les transports en commun.

Un comité de concertation est convoqué vendredi à 14h00. Le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées analyseront la situation sanitaire, actuellement favorable et décideront de quelques assouplissements des mesures. Est-ce la fin du baromètre corona?

Depuis le 7 mars, le baromètre corona est en code jaune, soit le niveau le plus bas. Quasi toutes les mesures destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le masque est cependant resté obligatoire dans les lieux de soins, les pharmacies et dans les transports publics.

Pas désactivé, mais mis « en sommeil »

Jeudi soir, Elio Di Rupo s’est montré affirmatif: le baromètre corona sera mis « en sommeil ». En outre, « on dira que, dans les transports en commun, il ne faudra plus porter de masque. Il restera toutefois recommandé quand on ne peut pas respecter la distance d’1,5 mètre. » Par contre, « il faudra obligatoirement garder le masque dans les hôpitaux, chez le médecin et chez le pharmacien. »

La levée du baromètre ne sera pas la seule décision prise vendredi. « Nous mettons au point un système au cas où la Covid devait revenir, peut-être à l’automne », a ajouté Elio Di Rupo. « Pour le moment, fort heureusement, pour toutes les personnes vaccinées, il n’y a pas de très très grand danger, sauf si on a des maladies qui aggravent la situation. Mais il peut toujours y avoir un variant…. », a-t-il averti. Une nouvelle campagne de vaccination reste envisageable à l’automne prochain: « nous mettrons dans notre budget, à titre de précaution, des moyens financiers », a-t-il annoncé.

« On ouvre, on libère. Et en même temps, on reste prudents et on se prépare au cas où », a conclu le ministre-président wallon.