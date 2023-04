L’ancien ministre socialiste Paul Furlan est décédé

Atteint d’un cancer, l’ancien ministre wallon Paul Furlan est décédé.

L’ancien ministre wallon Paul Furlan est décédé à l’âge de 60 ans, des suites d’un cancer, rapportent divers médias. L’information est confirmée par la bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem, tandis que les réactions du monde politique pleuvent sur les réseaux sociaux.



Le socialiste, d’origine italienne, avait fait partie du gouvernement wallon de 2009 à 2017. Il avait dû démissionner de son poste de ministre des Pouvoirs locaux en janvier 2017, suite au scandale Publifin. Aux élections régionales de 2019, il avait été réélu comme député wallon.

« Le cancer aura eu raison de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre », indique lundi la ministre wallonne Christie Morreale. Les Jeunes Socialistes de Charleroi et Thuin ont rendu hommage quant à eux à « un cœur énorme et une passion engagée ». « Il aura marqué la scène politique wallonne en prônant la solidarité et la justice sociale », ajoutent-ils. Elio Di Rupo, ministre-président wallon, souligne également qu’il était « un homme de conviction et de terrain, une figure emblématique de la politique wallonne ».

Avec Marie Eve Van Laethem, en 2018. Paul Furlan est décédé lundi des suites d’un cancer. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE

Paul Furlan a également été bourgmestre de la ville de Thuin, entre 2013 et 2020. Il avait alors démissionné de son mandat. « Je préfère sortir avec un bilan qu’être poussé vers la sortie. J’estime avoir fait du bon boulot », confiait-il alors à la DH.

Il était de notoriété publique, ces dernières semaines, qu’il souffrait d’un cancer. Père de deux filles, il était régulièrement présenté comme passionné de sport et de nature. Ses coreligionnaires du PS mettent en avant son ardeur au travail et ses convictions, entre autres au service de sa région.

On savait que c’était inéluctable,il n’en demeure pas moins que l’annonce glace et attriste.Paul n’est plus.Le cancer aura eu raison de ce grand défenseur des pouvoirs locaux et de sa soif de vivre.Pensée particulière à ses filles et à ses amis de toujours https://t.co/ZHPCTuKFT8 — Christie Morreale (@christiemorreal) April 10, 2023



Au-delà du PS, de nombreuses personnalités politiques ont réagi au décès de Paul Furlan. Notamment dans les rangs d’Ecolo et des Engagés, qui ont siégé au sein du gouvernement wallon avec le Thudinien, dans l’équipe de Rudy Demotte (PS – Ecolo – cdH, de 2009 à 2014) puis, dans le cas du cdH, dans celle de Paul Magnette (PS – cdH, 2014 – 2017).

Le Namurois Maxime Prévot, ministre aux côtés de Paul Furlan dans l’équipe Magnette, devenu depuis président du cdH (aujourd’hui Les Engagés), rend hommage lundi à un « homme bon et intègre, défenseur de sa région hennuyère et de la Wallonie ». C’était « un collègue au gouvernement, un complice au parlement, un ami dans la vie », souligne via Twitter le président de parti, qui exprime ses « pensées les plus sincères (…) à sa compagne et à ses filles, et toute sa famille ».

Ma peine est immense ce matin en apprenant ce qui était hélas devenu inéluctable depuis quelques jours…le décès de Paul FURLAN. Un collègue au gouvernement, un complice au parlement, un ami dans la vie. Un homme bon et intègre, défenseur de sa région hennuyère et de la Wallonie. — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 10, 2023



Du côté des écologistes, Jean-Marc Nollet, lui aussi ex-collègue de gouvernement du socialiste, écrit que « Paul Furlan était non seulement un collègue passionné et passionnant avec qui je pouvais partager de nombreux combats, c’était également un amoureux de la montagne et de ses chemins plus ou moins balisés, à l’image de la vie d’ailleurs ». « Je garderai de lui aussi l’image d’un mec engagé pour sa région et sachant faire la fête quand l’occasion se présentait. Son décès me touche comme il touche beaucoup de carolos et de thudiniens », ajoute le coprésident de parti.

Jean-Michel Javaux (Ecolo) pointe lui aussi l’attachement de Paul Furlan à la politique locale, lui qui a présidé l’Union des villes et des communes de Wallonie. Il était « jovial, franc, simple, respectueux des oppositions démocratiques et grand défenseur des Communes, entre autres », indique le bourgmestre d’Amay sur Twitter. « Une approche humble de la politique ».

Bien que d’une autre génération politique, le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, s’est également fendu d’un tweet lundi matin, pour indiquer que Paul Furlan, « homme de terrain, toujours dans le concret, jovial mais aussi âpre contradicteur« , aura « autant marqué son passage comme ministre des pouvoirs locaux que comme bourgmestre de Thuin »