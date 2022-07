La Vivaldi sur le gril chez Alexander De Croo

Comme l’indique la presse vendredi matin, les ministres du gouvernement fédéral se retrouvent en soirée au domicile du Premier ministre Alexander De Croo, à Brakel en Flandre orientale. Après la sortie incendiaire de la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) jeudi, dirigée contre les socialistes et la ministre des Pensions Karine Lalieux, les partenaires de la Vivaldi se retrouveront autour d’un barbecue avec pour but de calmer le jeu et d’avancer, justement, sur la réforme des pensions.

J’espère que le vin et la bonne viande vont faire du bien », lâche le président de l’Open Vld Egbert Lachaert vendredi matin au micro de Bel RTL. Affirmant que la sortie d’Eva De Bleeker n’avait pas été discutée au niveau du parti, il a laissé entendre qu’un accord sur les 4 éléments de réforme des pensions qui sont sur la table « pourrait aboutir samedi ».

Parmi ces éléments, la question de la quantité de travail effectif qu’il faut avoir emmagasinée pour avoir accès à la pension minimum. Egbert Lachaert a répété la position des libéraux : « au moins 20 ans » de travail effectif pour y accéder. Mais cela ne devrait pas forcément être du travail à temps plein, ajoute-t-il, car il y a une volonté de tenir compte des nombreux travailleurs (nombreuses femmes, entre autres) qui mènent une carrière à temps partiel.

Quant à des mesures d’aide supplémentaires aux ménages pour faire face aux coûts de l’énergie, ce sera « trop cher pour le budget », estime-t-il. « Je crois qu’il faut être honnête, l’hiver sera dur ».