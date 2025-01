Qatargate: Marie Arena a été inculpée car soupçonnée d’appartenir à une «organisation criminelle»

Marie Arena a été inculpée dans le cadre de l’enquête du Qatargate. Mais elle l’assure, ce n’est ni pour des faits de corruption, ni pour du blanchiment d’argent. Si elle a été auditionnée, insiste-t-elle, c’est parce qu’elle connaît des personnes liées à une «organisation criminelle».

L’ancienne eurodéputée belge Marie Arena (PS) a été auditionnée dans le cadre du Qatargate, ce scandale de corruption présumé au sein du Parlement européen. Dans une interview à La Libre Belgique, elle indique, samedi, avoir été inculpée pour participation aux activités d’une organisation criminelle.

Le nom de la socialiste belge a été évoqué à de très nombreuses reprises dans cette affaire, sans pour autant qu’elle soit inquiétée par la justice. Marie Arena a été entendue comme suspect à plusieurs reprises début 2024 par la police, mais demandait à être auditionnée par la juge d’instruction. « J’ai enfin été entendue. Je ne suis pas inculpée pour corruption. Je ne suis pas inculpée pour blanchiment. Je suis uniquement inculpée parce que je serais membre d’une ‘organisation criminelle’« , commente-t-elle.

« On m’inculpe pour une pseudo-infraction pour tenter de couvrir deux ans de laisser-aller de la part de la justice, après deux ans de lynchage juridico-médiatique », ajoute-t-elle. « On ne m’a fourni aucune preuve, ni même des indices qui justifient cette inculpation », insiste encore Marie Arena. « En réalité, il n’y a rien à me reprocher. La juge d’instruction a acté que je n’étais pas corrompue, que je ne blanchissais pas d’argent dans une affaire où tout tourne autour de cela. En fait, je suis inculpée parce que je connais d’autres personnes qui sont, elles, inculpées pour des faits de corruption. Pour être liée à une organisation criminelle, il faut avoir connaissance d’activités criminelles et je vous jure que c’était totalement impensable pour moi. »

L’ancienne eurodéputée affirme n’avoir reçu aucun cadeau. « Je n’ai reçu ni montre, ni bijou, ni rien du tout, jamais », martèle-t-elle.