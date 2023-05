L’eurodéputé belge Marc Tarabella a été libéré de son bracelet électronique ce mardi. Il s’exprimait pour la première fois devant la presse ce mercredi, en compagnie de son avocat.

Le député européen Marc Tarabella et Francesco Giorgi, le compagnon de l’ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, ont été libérés sous conditions ce mardi par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pour corruption au sein de cet hémicycle. L’eurodéputé belge ne doit donc plus porter de bracelet électronique et peut désormais circuler librement. Il s’est exprimé, pour la première fois, ce mercredi devant la presse, en compagnie de son avocat.

« Tout a commencé le 9 décembre lorsque j’apprend que Panzeri est arrêté. A l’époque, je me souviens de ma surprise. Je pensais à une erreur, comme tout le monde au sein du milieu du Parlement européen », a commencé l’eurodéputé. « Je suis surpris, je tombe des nues. Cependant, je continue ma journée: je rencontre une association, je vois mes collègues bourgmestres. Le lendemain, j’assure mes rendez-vous à la commune, je fais mes courses et je regarde le match de foot France-Angleterre. Puis arrive l’impensable. Des policiers, nombreux, arrivent à la maison, pour une perquisition. Ils sont accompagnés du juge d’instruction et de ma présidente d’assemblée, Madame Metsola. Je suis stupéfait, abasourdi, ma femme et mon fils sont sous le choc », relate le socialiste. De l’argent liquide et des objets de luxe sont recherchés. « Je ne comprends pas quel argent, je n’ai rien à me reprocher« , poursuit l’eurodéputé qui souligne « la grande correction des policiers qui ont effectué la perquisition qui ont fait ça avec beaucoup de tact et de professionnalisme ».

Marc Tarabella estime avoir été trahi par les mensonges d’Antonio Panzeri, un homme qu’il considérait comme un ami de longue date. L’eurodéputé est apparu ému et a fondu en larmes lorsqu’il a évoqué le développement médiatique de l’affaire, son arrestation et les conséquences sur sa famille. « Je vois mon visage à la Une du JT, tous les soirs. Mon nom est partout. Le nom que porte ma famille, qui eux non plus n’ont jamais mérité cela. Tout cela sur la base de dires d’un homme qui a jeté mon nom en pâture pour espérer ne pas être dévoré. Aucune perquisition n’a amené le moindre élément. »

« Et puis, c’est l’horreur, je passe plusieurs mois en prison. »Marc Tarabella a ensuite réitéré son innocence. « La prison ce n’est pas facile pour un coupable, mais encore pire pour un innocent. Malgré la détention, je n’avais rien d’autre à leur donner que la vérité. On ne peut pas faire saigner une pierre. J’ai répondu à tout. Je n’ai rien à voir avec tout ça, je n’ai pas reçu d’argent ni de cadeau en échange de mes opinions politiques. Je ne peux pas commenter l’enquête, je ne veux pas car l’enquête est toujours en cours. J’ai intérêt à ce que la vérité soit enfin connue. » « Après la pire période de ma vie », a commenté enfin le Belge, « j’accueille la décision prise hier très favorablement. Je ne suis pas dans la rancœur, même si j’ai beaucoup souffert. » Avant de conclure : « Le combat n’est bien sûr pas fini, l’enquête continue, et dans le respect de celle-ci, je ne ferai pas d’autres déclarations. »