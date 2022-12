Soupçons de corruption au Parlement européen: plus d’un million et demi d’argent liquide saisi chez Panzeri et Kaili

D’après nos confrères du Soir et de Knack, au total, ce serait plus d’un million et demi d’euros de liquidités qui aurait été découvert aux domiciles de l’ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri et de l’eurodéputée Eva Kaili.

Une photo obtenue et diffusée par le Soir et Knack (cf. photo d’illustration) montre des tas de billets saisis chez Pier Antonio Panzeri et Eva Kaili dans leur domicile bruxellois. D’après les informations de nos confrères du Soir et de Knack, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale auraient découvert environ 600.000 euros chez Pier Antonio Panzero. A cet argent, il faut ajouter celui trouvé en possession du père et du compagnon de l’européenne députée grecque. La somme des saisies irait au-delà du million et demi d’euros.

« Des sacs de billets »

Une source judiciaire a confirmé des informations de presse selon lesquelles des « sacs de billets » ont été découverts dans l’appartement de l’élue socialiste grecque, dimanche. Le propre père d’Eva Kaili aurait lui-même été inquiété dans l’enquête, surpris en train de transporter une grosse somme en liquide « dans une valise ». Ce flagrant délit aurait permis aux enquêteurs et au juge d’instruction de perquisitionner le domicile de Madame Kaili sans requérir une levée d’immunité parlementaire.

Le maintien ou non en détention d’Eva Kaili, comme celui des trois autres personnes écrouées, sera examiné mercredi par la justice belge.