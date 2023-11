Le méga-procès Sky ECC, qui devait débuter lundi, est reporté

Le méga-procès Sky ECC, qui devait débuter ce lundi 6 novembre pour environ quatre mois, est reporté.

Le procès « Encro », relatif à une vaste organisation criminelle active dans le trafic de drogue, mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC, est reporté, a indiqué vendredi le tribunal de première instance de Bruxelles, confirmant une information de La Libre Belgique et de la Dernière Heure. Le procès devait débuter lundi pour environ quatre mois, à raison de trois audiences par semaine.

L’un des avocats de la défense, Me Gilles Vanderbeck, a déposé, ce vendredi, une requête en récusation pour suspicions légitimes à l’encontre du siège de la 46e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, qui est amenée à juger ce vaste dossier criminel. Dans ce cas de figure, soit le siège se récuse, soit il estime ne pas avoir à le faire et c’est alors à la cour d’appel de se pencher sur la demande de la défense. Il apparaît déjà que, dans ce cas-ci, les juges n’ont pas considéré devoir se déporter. Le procès est donc ajourné dans l’attente de la décision de la cour.

« Cette procédure peut prendre plusieurs semaines », a précisé le juge Denis Goeman, porte-parole du tribunal de première instance de Bruxelles. « Le tribunal ne pourra donc pas entamer lundi comme prévu l’examen du fond du dossier ».

Le procès « Encro » concerne 129 prévenus, dont une quarantaine sont détenus, poursuivis pour participation à une organisation criminelle, trafic de stupéfiants et d’armes, tentative d’extorsion ou encore détention arbitraire et séquestration. Ils ont été inculpés au terme de la vaste enquête Sky ECC, du nom de cette messagerie cryptée utilisée massivement par le milieu criminel et qui a été mise au jour par la police belge en 2021.

Il s’agit d’un volumineux dossier, qui a abouti devant le tribunal correctionnel de Bruxelles à la suite d’une enquête hors normes. Celle-ci avait débuté grâce à des informations recueillies par les polices française et néerlandaise à la suite du décryptage du réseau de communication sécurisé Encrochat. Ces renseignements avaient ensuite été complétés par d’autres, tirés d’une autre plateforme de messagerie cryptée très prisée des trafiquants, Sky ECC, que la police judiciaire fédérale (PJF) belge avait réussi à infiltrer début 2021.

Le 26 octobre de la même année, la PJF de Bruxelles avait pu, grâce aux informations récupérées sur le réseau et après des mois d’enquête, démanteler une vaste organisation criminelle soupçonnée d’être active dans le trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Selon l’enquête, l’organisation assurait la réception de la marchandise, son extraction et son reconditionnement dans des laboratoires belges, avant de l’expédier, par conteneurs ou jets privés, vers d’autres pays européens.