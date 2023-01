Enfant tuée à Anvers, en lien avec le milieu de la drogue: ce que l’on sait 

Lundi soir, une enfant de 11 ans a été tuée après une série de coups de feu tirés sur sa maison située dans le district anversois de Merksem. Le parquet d’Anvers a réquisitionné un juge d’instruction pour enquêter sur l’attaque. Les faits sont actuellement qualifiés d’assassinat.

La cause du décès établie

Les deux sœurs de la victime, âgées de 13 et 18 ans, ont également été blessées dans l’incident, tandis que leur père de 58 ans a été légèrement blessé. L’autopsie du corps de l’enfant a révélé que la victime avait été mortellement touchée par balles. Il a d’abord été affirmé qu’elle n’avait probablement pas été touchée directement par une balle, mais plutôt par un four à micro-ondes qui a explosé à cause de l’impact de la balle.

« Cinq douilles de balles ont été retrouvées devant la maison », précise encore le parquet. « Sur la base de ces douilles de balles, on soupçonne qu’il s’agit de munitions de guerre. »

A ce stade, il n’y a pas d’éléments indiquant que la famille victime d’une attaque par balles est impliquée dans un trafic de drogue. « Le lien avec le milieu de la drogue fait l’objet d’une enquête plus approfondie, qui sera menée par la police judiciaire fédérale (PJF) d’Anvers sous la direction du juge d’instruction », a souligné le parquet.

Cependant, l’enfant tuée serait la nièce d’Othman E.B, recherché pour trafic de drogue et supposément installé à Dubaï. Ce dernier a affirmé au quotidien Gazet van Antwerpen qu’il travaillera avec la police pour trouver les coupables. « Il y aura certainement une réaction », a livré Othman E.B. au journal Gazet van Antwerpen. « Mais pas comme le bourgmestre l’imagine. L’histoire nous a déjà montré d’innombrables exemples de vengeurs et cela ne s’est jamais bien terminé pour eux. » L’oncle de la victime nie en outre avoir un quelconque rapport avec la « pègre » ou la violence.

Othman E.B. n’a jamais été condamné en Belgique pour trafic de drogue, contrairement à son frère cadet Younes, également recherché par les autorités judiciaires. Il estime que les auteurs d’attaques comme celle de lundi devraient être plus sévèrement punis. « Des personnes qui commettent des attentats sont condamnées à des peines de trois ans avec sursis », déplore-t-il.

Dans le passé, son frère Younes a déjà été victime d’un enlèvement par une bande de gangsters parisiens. Les frères E.B. sont recherchés dans plusieurs grandes affaires de drogue qui découlent du démantèlement du réseau Sky ECC. Début 2021, la police judiciaire fédérale avait en effet réussi à craquer le logiciel de cryptage Sky ECC installé sur des smartphones spécialement conçus. Cette percée avait immédiatement conduit à plus de 200 perquisitions et 48 arrestations en mars 2021.

Furieux, Bart De Wever appelle à prendre des mesures fortes. « Je vous demande maintenant très humblement et poliment de convoquer ce Conseil national de sécurité, de mettre un plan sur la table et de planifier sa mise en œuvre. Cela prendra son temps, mais en attendant, prenez des mesures d’urgence. Rassemblez des gens de la police fédérale et envoyez-les au port d’Anvers. Envoyez l’armée si nécessaire, je m’en fiche, mais commencez au moins à surveiller ce port et faites-en une priorité pour renforcer les services judiciaires derrière. La police judiciaire fédérale d’Anvers est actuellement la moins équipée du pays », déclare-t-il sur la chaîne anversoise ATV.

L’assassinat de la jeune fille a suscité une vague de réactions politiques indignées. « Les enfants n’ont rien à voir avec une quelconque guerre de la drogue », a déclaré la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) sur Twitter. « Nous ferons tout notre possible pour attraper ces criminels sans pitié. »

Verschrikkelijk drama waarbij een onschuldig kind is omgekomen. Het onderzoek loopt, maar we zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) January 9, 2023

« L’impensable s’est produit : une enfant de 11 ans tuée par balle dans la guerre que se livrent les trafiquants de drogue à Anvers », a quant à lui réagi l’Anversois Peter Mertens, secrétaire général du PTB/PVDA. « La lutte contre la violence liée à la drogue est une question complexe. Elle nécessite des ressources. Mais peut-être aussi une approche différente », a-t-il plaidé.

Ilse van Dienderen, cheffe de groupe Groen à Anvers, était sans mot en apprenant qu’une enfant avait été tuée dans le cadre de violences liées au milieu de la drogue, une information « qui frappe durement », a-t-elle écrit sur Twitter.

Onbeschrijfelijk… Een kind als slachtoffer van drugsgeweld. Dit komt hard aan.



Meisje van 11 sterft bij beschieting van woning in Merksem https://t.co/sPoD20x3Ke — Ilse van Dienderen (@ilsvandienderen) January 9, 2023

L’échevine d’Anvers en charge du Port, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Annick De Ridder (N-VA), a également parlé de « nouvelle terriblement triste ». « Je présente mes condoléances aux parents, à la famille et aux amis », a-t-elle déclaré. « Ma colère est dirigée vers le milieu corrompu qui a causé ce drame. »

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a précisé que plusieurs autres enfants avaient été grièvement blessés. « La mafia de la drogue ne peut pas tomber plus bas que cela », a-t-il réagi. « La police et le parquet font tout ce qu’ils peuvent pour trouver et condamner les responsables. »

La police et le parquet appellent les témoins à se manifester au numéro gratuit 0800/30.300 ou par courriel à opsporingen@police.belgium.eu. Les personnes qui ont des images de caméras privées dans la zone de la Nieuwdreef à Merksem entre 18 et 19h lundi soir peuvent également les signaler à la police.

« Ne pas permettre que cela devienne la nouvelle normalité »

Le procureur d’Anvers Franky De Keyzer a réagi à l’incident de Merksem (Anvers). « Nous n’allons pas permettre que cela devienne la nouvelle normalité », a-t-il déclaré. « Cela ne peut et ne doit pas rester impuni. »

M. De Keyzer fait valoir que le parquet avait averti « à plusieurs reprises » qu’il y aurait un jour des morts dans des attaques dans le milieu de la drogue. Alors maintenant, ces craintes sont devenues réelles. « Ce qui s’est passé la nuit dernière à Merksem est le scénario le plus horrible que nous puissions imaginer », indique De Keyzer. Le procureur assure que le parquet, le juge d’instruction, la police judiciaire fédérale et la police locale d’Anvers mettent tout en œuvre pour retrouver et poursuivre les auteurs de ces actes.

(Avec Belga)