Drogue à Anvers: le gouvernement prend des mesures supplémentaires

Le gouvernement fédéral a pris des mesures supplémentaires pour sécuriser les services de douane dans le cadre de la lutte contre le crime organisé lié à la drogue, a annoncé le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Ces mesures portent notamment sur un renforcement de la présence policière sur les sites douaniers et lors des contrôles, ainsi que des mesures supplémentaires pour la sécurisation des drogues saisies.

La « forte augmentation des saisies et l’évolution constante du mode opératoire des organisations criminelles nous obligent à nous adapter en permanence et rapidement pour maintenir nos processus et procédures de sécurité à niveau », a déclaré M. Van Peteghem, après l’agression, au cours de la semaine écoulée, de deux dockers, sur le site d’un poste frontière de la douane, dans les ports d’Anvers.

Haute surveillance

Selon le communiqué du ministre, la police fédérale assurera une sécurisation accrue et effectuera des patrouilles aux postes d’inspection frontaliers et lors des opérations de scan, d’inspection et de démantèlement de la douane. Le transport des drogues saisies se fera également sous haute surveillance et le stockage sera assuré sur un site de haute sécurité gardé par la Défense. La procédure de recrutement aux douanes sera accélérée et une voie d’accès réservée aux incinérateurs sera également recherchée en concertation avec les autorités régionales.

« Au-delà des collaborations existantes, la police fédérale déploiera des équipes supplémentaires, à la demande et en soutien de la douane, afin de renforcer la présence policière à proximité des sites et des contrôles douaniers », a commenté pour sa part la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). « En outre, les agents des douanes pourront continuer à compter sur le service spécialisé de la police fédérale pour escorter et sécuriser les transports ».

Les prises de drogue en hausse

Le gouvernement attribue l’augmentation des risques et des défis en matière de sécurité à la hausse du nombre de prises de drogue. « Rien que pour le mois dernier, il s’agit de 40 tonnes. C’est plus d’un tiers de ce que nous avons saisi en un an l’année dernière. Les différents services obtiennent des résultats jamais vu et devront tous s’adapter en conséquence. Au moment où nous parlons, des tonnes de drogue sont détruites », a conclu quant à lui le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open Vld).