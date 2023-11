Huit Belges ont déjà pu quitter Gaza, neuf autres vont suivre (info Le Vif)

Sur les 178 Belges recensés à Gaza, huit ont déjà pu quitter le territoire ce matin, confirme au Vif la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Neuf autres Belges devraient suivre sous peu.

Les Affaires étrangères ont identifié et remis une liste de 84 Belges et ayants droit présents à Gaza, suivie d’une autre de 94 personnes. Un total de 178 Belges se trouvent donc actuellement sur le territoire contrôlé par le Hamas. Ce nombre peut encore évoluer et être revu à la hausse dans les prochains jours, en fonction des nouveaux signalements.

Huit Belges ont pu quitter Gaza, dont un bébé hospitalisé

« Huit Belges ont pu passer ce matin, dont un bébé hospitalisé, et neuf autres sont également sur le point de sortir, leur papiers étant encore en cours de vérification », confirme au Vif la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

« C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble des étrangers qui sont sur le territoire de Gaza, mais aussi pour l’évacuation des blessés », commente-t-elle, ajoutant que la situation demeure « très volatile ».

La ministre MR précise que la Belgique est « prête » pour la suite des évacuations. « Notre poste en Egypte, au Caire, est renforcé. Des membres de nos consulats et ambassades sont également présents de l’autre côté du terminal de Rafah (ville égyptienne à la frontière avec Gaza, NDLR.) ».