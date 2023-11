Pénurie d’enseignants: les nouvelles mesures envisagées par Caroline Désir

Face à la pénurie d’enseignants, le gouvernement de la FWB a adopté depuis juillet 2020 une batterie de mesures incitatives, lesquelles avaient été renforcées en novembre 2022.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles planche sur de nouvelles mesures pour tenter de réduire la pénurie d’enseignants dans les écoles, a indiqué mardi la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS)

Interrogée en commission du Parlement par plusieurs députés, la ministre a confié que plusieurs actions complémentaires étaient actuellement discutées entre les partenaires du gouvernement, en plus de celles déjà adoptées depuis l’été 2020.

Les pistes envisagées pour pallier la pénurie d’enseignants

Le gouvernement réfléchit notamment à permettre aux enseignants engagés dans le régime de départ anticipé à la retraite (DPPR, dans le jargon) de poursuivre leurs enseignements, mais aussi à prolonger l’expérience du ‘pool d’enseignants remplaçants’ lancé l’an dernier. Copié de la Flandre, ce mécanisme permet d’envoyer, selon les besoins, des enseignants de ce pool dans des écoles pour y remplacer des profs absents.

Enfin, l’exécutif planche aussi sur une meilleure valorisation pour les enseignants dits de ‘seconde carrière’. L’objectif est ici d’attirer vers les écoles des personnes qui ont débuté leur vie professionnelle en dehors du système scolaire.

Mardi, devant les députés, Mme Désir a toutefois indiqué que, sur base des chiffres fournis par les différents réseaux d’enseignement, le taux d’attribution moyen des affectations était cette année supérieur à 99% en moyenne, soit un chiffre équivalent à celui enregistré l’an dernier. La ministre a toutefois reconnu que cette moyenne pouvait cacher des disparités importantes entre écoles.

Phénomène multifactoriel et commun à de nombreux pays développés, la pénurie d’enseignants est plus forte en FWB pour les cours de langues et de pratiques professionnelles. Conséquence: il n’est pas rare que certains élèves passent plusieurs semaines ou mois sans enseignant pour ces matières.