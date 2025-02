«Le tronc commun jusqu’à la 2e secondaire reste d’actualité», assure Glatigny

La ministre de l’Education, Valérie Glaitgny, a répondu aux critiques à son encontre concernant l’allongement du tronc commun vers la 3e secondaire.

L’idée de la ministre de l’Éducation Valérie Glatigny (MR) de mettre sur pause l’allongement du tronc commun vers la 3e secondaire ne remet pas en cause le travail réalisé jusqu’ici ni son implémentation jusqu’en 2e secondaire, a-t-elle réagi mardi après les critiques à son endroit.

« Cette réflexion ne remet absolument pas en cause le travail déjà effectué ces dernières années. Les référentiels adoptés en primaire restent en place et l’implémentation du tronc commun jusque la 2e secondaire est toujours bel et bien d’actualité », a commenté la ministre dans un communiqué.

Mesure phare issue des travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence en 2017, l’allongement du tronc commun de la 2e secondaire vers la 3e secondaire vise à offrir à tous les jeunes de Wallonie et de Bruxelles le même bagage scolaire jusqu’à 15 ans, contre 14 aujourd’hui. Cette extension du tronc commun vers la 3e secondaire est attendu pour la rentrée 2028 normalement, mais la ministre estime toutefois que la réflexion n’est aujourd’hui « pas aboutie en ce qui concerne la configuration de la 3e secondaire commune, que ce soit en termes d’impacts pédagogiques, organisationnels ou de ressources humaines ».

La majorité MR-Engagés a par ailleurs décidé, dans son accord de gouvernement, d’adapter cette 3e pour en faire une année de transition. Et là non plus, la réflexion n’est « pas aboutie », reconnaît la ministre, « notamment en termes d’activités orientantes ou d’accompagnement renforcé des élèves en grande difficulté ». C’est pourquoi elle a sollicité auprès de son administration pour le 21 février des « données claires » quant aux impacts de la réforme envisagée, tant en termes pédagogiques, qu’organisationnels, mais aussi de pertes d’emplois pour les enseignants.

Discussion avec les syndicats

« Dès le 11 mars, il est prévu que je rencontre les syndicats et les fédérations de pouvoirs organisateurs pour entamer un travail de réflexion sur l’allongement du tronc commun à la 3e secondaire sur base de ces données objectivées », précise Mme Glatigny. « Au fil du temps, l’adhésion au Pacte s’est en effet effilochée et deux syndicats seulement sont encore à la table du Comité du Pacte. Il est donc essentiel de prendre le temps de la réflexion et de s’assurer que tout le monde est prêt à assumer collectivement cet allongement à la 3e secondaire, avec une vision pédagogique, organisationnelle et sociale claire », conclut la ministre.