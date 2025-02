Enseignement: une nouvelle action des syndicats déjà prévue en avril

Les syndicats de l’enseignement annoncent une nouvelle action au début du mois d’avril, mais dont la forme n’est pour l’heure pas connue. Une chose est sûre cependant, ils ne veulent «pas épuiser les troupes».

Après le succès de leur manifestation qui a rassemblé plus de 30.000 personnes fin janvier, dans les rues de Bruxelles, les syndicats des enseignants préparent une nouvelle action pour le début de mois d’avril, a indiqué, mardi, le président de la CGSP-Enseignement, Luc Toussaint.

La forme et les modalités pratiques de cette nouvelle action ne seront toutefois déterminées par le front commun qu’au lendemain des vacances de carnaval seulement, sur base des propositions et demandes qui auront été formulées d’ici là au cours d’assemblées générales des affiliés, a précisé le syndicaliste interrogé par Belga.

Les états-majors des différents syndicats enseignants ont fait, lundi, le point en front commun après la forte mobilisation du 27 janvier et les différents contacts avec le gouvernement. « Nous avons acté le principe de continuer la contestation avec la possibilité de ressortir dans la rue. Mais nous ne voulons pas non plus épuiser les troupes », a ajouté M. Toussaint, soucieux de pouvoir mener la lutte sur la durée.

Pour mémoire, les syndicats enseignants dénoncent les économies décidées par le nouveau gouvernement MR-Engagés dans l’enseignement qualifiant ainsi que son projet de mettre fin à la nomination des enseignants. Après une première journée de grève fin novembre, les syndicats avaient organisé 48 heures de grève dans les écoles à la fin janvier, doublée d’une manifestation dans les rues de la capitale qui a rassemblé plus de 30.000 personnes, signe d’une forte mobilisation du secteur.