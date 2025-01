Grève des profs: plusieurs milliers d’enseignants défilent dans les rues de capitale

Plusieurs milliers d’enseignants en grève se sont rassemblés devant la gare du midi à Bruxelles. Le cortège s’est élancé vers 11h dans les rues de la capitale.

« Valérie arrête la casse ou on se casse »: plusieurs milliers d’enseignants ont bruyamment défilé lundi dans le centre de Bruxelles au premier jour de 48 heures de grève dans les écoles, pour dénoncer les projets du gouvernement de la FWB.

Parti sur le coup de 11h00 de la gare du Midi, le long cortège aux couleurs des trois syndicats a fait une première halte fort chahutée devant le siège du MR, protégé pour l’occasion par un cordon de barrières Nadar et la police en tenue anti-émeutes. Avec force doigts d’honneur, huées et coups de pétards, les manifestants ont exprimé sous les fenêtres du MR leur rejet des mesures annoncées par le gouvernement MR-Engagés. « Gla-gla-gla-tigny: tes mesures font froid dans le dos », « Valou, fais tes valoches, on en a marre d’en saigner »: la ministre de l’Éducation Valérie Glatigny (MR) était la cible privilégiée des calicots brandis par les manifestants.

Dans la foule, beaucoup d’enseignants forcément, mais aussi une délégation du « gang des vieux en colère », quelques élèves du qualifiant, et cette ado aussi avec sa pancarte: « Je veux grandir, pas servir ».

Les syndicats s’opposent aux réformes annoncées par le gouvernement MR-Engagés, dont des économies dans l’enseignement qualifiant visant notamment à orienter dorénavant les élèves majeurs vers l' »enseignement pour adultes » (promotion sociale). « Sauf que pour notre section d’ébénisterie, il n’y a tout simplement pas d’alternatives », assure cet enseignant venu de Tournai pour participer à sa première manif en quinze ans de service.

Le gouvernement n’entend pas revenir sur ses décisions

Interrogée lundi matin sur la Première (RTBF), la ministre Glatigny a confirmé que le gouvernement n’entendait pas revenir sur ses décisions. « Le décret programme a été voté », a-t-elle rappelé. Elle a toutefois assuré que le gouvernement veillerait à ce qu’aucun parcours de formation ne soit brisé

Les syndicats ont décrété deux jours de grève ces lundi et mardi, avec en ouverture une grande manifestation dans la rue de la capitale. Ils avaient déjà organisé une première journée de grève fin novembre.