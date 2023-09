EVRAS: l’accord de coopération adopté à l’unanimité en commission du Parlement wallon

L’accord de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) a été adopté à l’unanimité, mardi, en commission du parlement régional.

Je suis convaincue que cet accord de coopération historique constitue une avancée déterminante pour sensibiliser nos jeunes au respect, à la tolérance et au vivre ensemble », s’est félicitée la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 6e primaire et 4e secondaire recevront dorénavant une animation relative à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Quelque 85.000 élèves sont concernés en Wallonie et 25.000 à Bruxelles. Les entités francophones du pays ont convenu de mobiliser un budget annuel de 4,8 millions d’euros à cette fin.

Malgré les protestations de certaines associations, le projet de décret relatif à l’Evras a été approuvé la semaine passée en séance plénière du parlement de la Fédération.