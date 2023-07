Élections 2024: quand les résultats seront-ils connus ?

Le 9 juin prochain, les Belges se rendront aux urnes pour voter et élire les prochains membres de la Chambre des Représentants, des parlements régionaux et du Parlement européen. Pour les connaître, il faudra attendre les résultats. Quand seront-ils diffusés ?

Avant de connaître les nouveaux députés qui siégeront au fédéral, au sein des parlements régionaux et de l’hémicycle européen, il faudra d’abord passer par l’étape des résultats. Qui a gagné les élections ? Qui obtient le plus de sièges ? Pour le savoir, le soir du 9 juin 2024, il faudra s’armer seulement d’un peu de patience.

Etant donné qu’en Belgique, certaines zones géographiques votent de façon électronique (c’est le cas de la Flandre, de la région bruxelloise et de la communauté germanophone) et d’autres sur papier (en Wallonie), les premières estimations apparaissent dans la soirée. En effet, Pierre Baudewyns, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain, explique que « certains journaux commandent des instituts de sondages qui interviewent, à la sortie des bureaux de vote ou par téléphone, sur le vote posé. »

« Il s’agit de tendances qui seront plus ou moins confirmées après le dépouillement. Le gros des résultats est connu entre 22h et 22h30« , précise Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain.

Les résultats définitifs arrivent le lendemain ou le surlendemain. En effet, certains votes prennent plus de temps à être décomptés, notamment dans les grandes circonscriptions comme Bruxelles ou Anvers. Parfois, également, des erreurs peuvent être commises, ce qui entraîne un recompte des bulletins. Dans les petites circonscriptions, les résultats arrivent plus rapidement.

Dans le cadre des élections législatives, les résultats seront disponibles et visibles en ligne, sur le site du ministère de l’Intérieur.

Le 9 juin, comme lors de toute la campagne électorale, Le Vif sera évidemment sur le pied de guerre pour livrer tous les résultats des élections à ses lecteurs, ainsi que des analyses et des décryptages.