Démissions en cascade au maïorat de Saint-Trond

La commune de Saint-Trond, dans le Limbourg, se cherche toujours un maïeur, dans une ambiance politique délétère.

Ce lundi, le bourgmestre faisant fonction, le N-VA Jelle Engelbosch, candidat à l’écharpe maïorale après la démission plus tôt dans le mois de la bourgmestre CD&V Veerle Heeren, a lui-même dû renoncer à son siège au collège communal après avoir été mis en cause par un audit de l’administration flamande, a-t-il indiqué à la télévision locale TV Limburg.

Audit Vlaanderen avait mis en évidence vendredi dernier l’achat, par M. Engelbosch, d’une parcelle de terrain de la fabrique d’église de Velm à un prix qu’il savait par avance trop bas, selon l’opposition.

Le nationaliste flamand, qui conteste les faits mais reconnaît ne plus être en capacité de diriger en raison du scandale provoqué, avait été proposé au début du mois pour succéder à Veerle Heeren, elle-même poussée vers la sortie en raison d’un prêt controversé à l’ancien maïeur Jef Cleeren (CD&V). Elle avait déjà été suspendue six mois de ses fonctions l’an dernier pour avoir donné la préséance à ses proches et à elle-même afin d’accéder à la vaccination anti-Covid.