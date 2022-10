Cristal Park à Seraing: Pierre Grivegnée va rester un mois en prison

Selon nos informations, la chambre du conseil de Liège a confirmé ce vendredi la détention préventive de Pierre Grivegnée pour un mois, dans le cadre du dossier Cristal Park.

Pierre Grivegnée, l’ancien responsable du projet immobilier Cristal Park dans les anciennes Cristalleries du Val Saint-Lambert à Seraing, avait été placé sous mandat d’arrêt pour abus de biens sociaux mardi soir.

Il est l’ancien patron du projet Cristal Park. Projet qui devait transformer l’ancien site industriel des cristalleries en un centre commercial et de loisirs. Il était accompagné d’un vaste volet immobilier (lotissements, bureaux…). Le dossier est en route depuis près de vingt ans et n’a pas encore abouti, malgré plus de 40 millions d’euros d’argent public mobilisés.

La gestion de Pierre Grivegnée posait question. En juillet dernier, Le Vif et la RTBF ont publié une série de fausses factures découvertes dans le dossier. La Ville de Seraing, interpellée, a déposé début août une plainte pénale avec constitution de partie civile contre Pierre Grivegnée et X.

Cette plainte pour détournement, escroquerie, faux et usage de faux, et abus de biens sociaux se fondait sur un audit financier commandité par la Ville. La Ville de Seraing n’est pas la seule à avoir déposé plainte. Elle avait été précédée par le PTB et suivie par Guido Eckelmans, l’associé de Pierre Grivegnée.