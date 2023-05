« Confiance et transparence »: assemblée générale sous haute tension chez bpost

Un conseil d’administration exceptionnel se tient aujourd’hui du côté de bpost. Le conseil d’administration de l’entreprise postale est invité à s’expliquer devant les actionnaires.

Nous reviendrons plus fort. C’est ce qu’a déclaré la présidente du conseil d’administration de bpost Audrey Hanard lors de l’ouverture de l’assemblée générale de l’entreprise postale belge, qui a récemment été secouée par des scandales. « Nous tirons déjà les leçons nécessaires pour l’avenir » et « nous avons déjà démontré que bpost est résiliente« . Selon Mme Hanard, « la confiance et la transparence » sont des valeurs essentielles pour bpost.

La présidente a reconnu que l’entreprise postale traverse actuellement une période difficile. Bpost se serait rendue coupable d’accords illégaux lors de l’obtention de la concession pour la création de journaux. Un audit interne de Bpost a également révélé que l’entreprise pourrait avoir surfacturé le gouvernement pour d’autres contrats.

M. Hanard a déclaré qu’elle comprenait « la frustration des actionnaires », mais qu’elle n’était pas en mesure de fournir de nouveaux éléments susceptibles de rétablir la confiance. Les enquêtes se poursuivent et la recherche d’un nouveau directeur général est également en cours. Cette dernière est « une priorité pour le conseil d’administration », selon Mme Hanard, mais elle n’a pas pu donner de calendrier précis.

bpost: plusieurs points retirés de l’assemblée générale

La présidente a également déclaré qu’elle ne pouvait pas exclure que les enquêtes en cours aient encore des conséquences. Elle a toutefois défendu les directeurs actuels qui, selon elle, n’ont pas participé aux infractions. Mme Hanard a également réagi aux articles de presse parus ces derniers jours au sujet de bpost. Par exemple, les rapports selon lesquels l’audit n’a pas été effectué correctement. « Je le regrette profondément (…) Notre approche a été évaluée par plusieurs experts et nous continuons à nous y tenir.

A la demande de la ministre compétente Petra De Sutter, il n’y aura pas de vote sur la décharge des administrateurs et la politique de rémunération modifiée de bpost lors de l’assemblée générale de ce 10 mai. Cela se fera à la demande de l’actionnaire de référence, a confirmé M. Hanard au début de l’assemblée générale. Sans décharge, la responsabilité des administrateurs pourrait être engagée.