Conditions hivernales: l’ULiège annonce le report des examens prévus mercredi, l’UMons privilégie la même piste

L’université de Liège, ULiège, a annoncé mardi soir le report des examens programmés mercredi en raison des chutes de neige et averses verglaçantes annoncées sur le sud de la Belgique.

Si l’université avait auparavant indiqué le maintien des sessions et une plus grande tolérance des professeurs en cas de retard au vu des conditions météorologiques, elle a informé mardi soir les étudiants et enseignants du report des examens en raison des perturbations annoncées dans les transports en commun.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) avait appelé mardi après-midi les établissements d’enseignement supérieur à organiser des alternatives ou un report des examens pour les étudiants qui ne pourraient pas être présents à leurs examens ce mercredi en raison des chutes de neige annoncées sur le sud de la Belgique, placé en vigilance orange.

La plupart des autres universités et hautes écoles ont maintenu les examens de ce mercredi, annonçant majoritairement une plus grande souplesse en cas de retard.

L’UMons embraie

De leur côté, les autorités de l‘Université de Mons (UMons) ont demandé à leurs facultés et écoles de privilégier, « lorsque cela est matériellement possible », le report des épreuves prévues mercredi, ont-elles annoncé mardi soir dans un communiqué.

Cette décision, qui concerne les infrastructures de Mons et Charleroi, « vise à prévenir les difficultés, voire l’impossibilité, que pourraient rencontrer les étudiants et enseignants pour rejoindre par leurs propres moyens ou en transports en commun le lieu de leur évaluation. Elle vise aussi à ne leur faire prendre aucun risque inutile pour leur sécurité, l’Institut royal météorologique (IRM) préconisant d’éviter tout déplacement. »

Les épreuves concernées par cette mesure de report « exceptionnelle » pourraient être reprogrammées, en fonction des horaires et de la disponibilité des locaux, avant la fin de la période d’évaluation fixée par le calendrier académique et au plus tard le 26 janvier, est-il précisé dans le communiqué.

Selon l’université, les étudiants ont été informés des modalités pratiques de l’éventuel report de leur évaluation. Lorsque le report n’est pas possible, les autorités académiques invitent le corps enseignant à tolérer les retards.

Au total, 49 examens écrits et 54 examens oraux sont prévus à l’UMons « pour un total de 2.238 étudiants à l’écrit et de 625 interrogés à l’oral, soit près de 3.000 étudiants sur les quelque 11.000 inscrits. »