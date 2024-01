Trains, session d’examens… Voici les perturbations attendues mercredi en raison de la neige

La circulation des trains et la collecte des déchets seront notamment impactées par les conditions hivernales prévues mercredi.

Mercredi, d’importantes chutes de neige sont attendues sur la partie sud du pays. Mais Bruxelles ne devrait pas non plus être épargnée par ces perturbations météorologiques. Voici la liste (non-exhaustive) des perturbations annoncées.

Des trains supprimés en Wallonie

Des trains d’heure de pointe (P) seront supprimés mercredi en Wallonie « en raison des fortes chutes de neige et pluies verglaçantes annoncées », a indiqué mardi la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). Cette mesure concerne les trains P circulant dans les régions de Charleroi, Namur et Jemelle.

La SNCB recommande aux navetteurs de planifier leur voyage au préalable via son site ou l’application. Pour l’heure, le détail des trains supprimés n’a pas encore été communiqué.

Examens: les universités s’adaptent

La Fédération des étudiants francophones (FEF) a appelé mardi les établissements d’enseignement supérieur à organiser des alternatives ou un report des examens pour les étudiants qui ne pourraient pas être présents à leurs examens.

La FEF a appelé les hautes écoles et universités à « anticiper les conséquences » des intempéries annoncées. Cela « permettra à toutes et tous de passer leurs examens, et ce dans des conditions correctes, sans mise en danger inutile« , estime la fédération, qui appelle la ministre de l’Enseignement supérieur Françoise Bertieaux à agir pour permettre aux étudiants de passer leur examen.

Interrogée par Belga, l’ULiège a confirmé que les examens prévus mercredi sont maintenus. Il est demandé aux étudiants de rester informés de l’évolution de la météo. En cas d’arrivée tardive, les professeurs feront preuve de tolérance. « Les étudiants sont également invités à prendre contact avec leur enseignant ou leur faculté » s’ils n’ont pu se présenter.

L’ULB a également annoncé à Belga le maintien des examens de ce mercredi. Mais « nous avons demandé à nos professeurs de faire preuve de magnanimité en cas de retard », a précisé l’université.

La session de ce mercredi se tiendra bien aussi à l’UCLouvain. « Les étudiants et professeurs ont été appelés à prendre leurs dispositions », a indiqué la responsable presse Isabelle De Coster à Belga. Les enseignants feront toutefois preuve de souplesse en cas de retard, et un éventuel report sera laissé à l’appréciation des présidents de jury.

L’Ihecs, pour sa part, n’a pas prévu d’aménagement, estimant que « les étudiants et membres du personnel ont eu suffisamment de temps pour se préparer à ces conditions ».

Selon la RTBF, les examens seront aussi maintenus à l’UNamur, avec une tolérance appliquée au cas par cas.

La collecte des déchets à Bruxelles légèrement perturbée

La collecte des sacs-poubelles, conteneurs et le ramassage des encombrants seront légèrement perturbés mercredi en Région bruxelloise à la suite des chutes de neige et averses de pluies verglaçantes annoncées par l’Institut royal météorologique (IRM), a annoncé mardi l’agence régionale Bruxelles Propreté.

Ainsi, les 120 camions de collectes prévus en matinée anticiperont leur départ d’une demi-heure pour permettre aux équipes de clôturer leur tournée avant la fin de matinée et le début des premières chutes de neige, selon les prévisions de l’IRM. Les 57 camions qui doivent normalement assurer leurs tournées dans l’après-midi et en soirée ainsi que les 90 camions en charge de la vidange des conteneurs devraient par contre partir aux horaires habituels.

« La direction opérationnelle de l’agence a d’ores et déjà sensibilisé les chauffeuses et chauffeurs aux conditions qu’ils rencontreront, selon toute vraisemblance » mercredi, a précisé Bruxelles Propreté par voie de communiqué.

« Des perturbations pourraient intervenir en fonction des quantités de neige, de l’état de déneigement ds voiries et de l’évolution de la situation météorologique », a encore prévenu l’agence régionale. Il est demandé aux citoyens bruxellois de sortir leurs sacs aux heures habituelles, mais de veiller à dégager les trottoirs pour permettre aux équipes de ramasser les sacs et encombrants sans danger.

Si un ramassage n’a pu être fait, il est recommandé de laisser les sacs poubelles sur les trottoirs en vue d’un ramassage de rattrapage prévu « le plus rapidement possible » dès que les conditions seront meilleures, a encore indiqué Bruxelles Propreté.

Plusieurs provinces wallonnes en alerte orange

Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placées en alerte orange aux conditions glissantes. L’avertissement vaut de mercredi dès les premières heures matinales à jeudi matin. Le Brabant wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune.

Des plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations, et des chutes de neige prévues ces prochaines heures pourraient rendre les routes glissantes, prévient mardi l’Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte orange pour quatre provinces wallonnes.