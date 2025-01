Brussels Airlines annule la moitié de ses vols européens prévus lundi

La moitié des vols européens affrétés par Brussels Airlines ne décolleront pas lundi en raison de l’action du front commun syndical, organisée dans la capitale contre la réforme des pensions du prochain gouvernement fédéral, a annoncé samedi la compagnie belge.

« Cette manifestation risque d’avoir un impact important sur, entre autres, les entreprises manutentionnaires de bagages de Brussels Airport. La direction de l’aéroport nous a donc demandé d’annuler préventivement un nombre important de vols », explique Brussels Airlines dans un communiqué. La compagnie ajoute tenter de limiter l’impact de ces annulations en ciblant les vols pour lesquels elle dispose de « suffisamment d’alternatives » pour les passagers, ou en choisissant ceux moins prisés. En outre, « nous essayons de protéger au maximum nos vols long-courriers pour qu’ils puissent avoir lieu », se veut-elle rassurante. Les voyageuses et voyageurs concernés par ces annulations et dont la compagnie a les coordonnées seront contactés par Brussels Airlines et se verront proposer d’autres vols. « Ceux qui n’acceptent pas ces alternatives peuvent demander d’autres options via notre ‘chatbot’ (logiciel d’interaction avec les utilisateurs, NDLR) ou notre service clientèle, ou demander le remboursement de leur billet », précise encore la compagnie du groupe Lufthansa.

« Les personnes ayant réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyage seront invitées à contacter cette dernière pour obtenir un autre vol ou un remboursement. » Les chanceux dont le trajet est préservé « sont priés d’emporter un minimum de bagages », prévient la compagnie, qui dit « regretter la situation » et présente ses excuses à sa clientèle. Le site internet de Brussels Airlines permet de vérifier le statut d’un vol (maintenu ou annulé). Les annonces se multiplient dans les transports en vue de la manifestation prévue lundi.

Le train sera aussi perturbé

Outre les voyages en avion, la circulation des trains sera perturbée ainsi que les réseaux de transports en commun à Bruxelles et en Wallonie (Stib, Tec). Du côté de la SNCB, un train sur trois reliant les grandes villes (IC) roulera lundi, a annoncé samedi l’entreprise ferroviaire. Quasiment tous les trains prévus en heures de pointe (P) seront à l’arrêt. Pour les trains L et S, la proportion est estimée à 20%. Les syndicats craignent que le nouveau gouvernement « Arizona » ne modifie les conditions d’accès à la pension, en relevant par exemple l’âge de la retraite pour le personnel roulant, en supprimant les tantièmes (sur base desquels la retraite est calculée) et le calcul des pensions sur base de l’ensemble de la carrière et non plus des quatre dernières années. Tout cela conduirait à des retraites revues à la baisse, à des départs à la retraite retardés et à une détérioration des conditions de travailleurs en fin de carrière, dénonce le front commun syndical.