Aéroport de Charleroi: Georges-Louis Bouchez et la direction plaident pour un service minimum

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et le CEO de l’aéroport de Charleroi ont plaidé pour un service minimum dans les aéroports afin d’éviter une situation comparable à celle vécue à Charleroi durant trois jours.

« On s’est retrouvé cette semaine avec des gens qui n’ont pas pu rentrer chez eux à l’étranger. Pour quelqu’un qui habite en Belgique, ce n’est pas plaisant d’annuler son voyage ou de rater un rendez-vous professionnel, mais au moins on peut rentrer chez soi. Tous ces gens dont la maison est à des milliers de kilomètres, qui ont été abandonnés, là, sans alternative à l’avion, que doivent-ils faire?« , s’est interrogé Georges-Louis Bouchez dans les colonnes de la Dernière Heure. « Et puis il y a les drames aussi, quelqu’un qui doit se déplacer pour enterrer un proche par exemple. On ne peut pas accepter qu’une grève paralyse totalement les avions. C’est pour ça que je pense qu’il faut un service minimum, comme pour le rail », a poursuivi M. Bouchez.

L’administrateur délégué de Brussels South Charleroi Airport (BSCA), Philippe Verdonck, partage cette opinion. « Il faut réfléchir à l’instauration d’un service de sûreté minimum pour ne plus être confrontés à des telles situations. C’est inadmissible que la grève du personnel d’un sous-traitant bloque un aéroport », a-t-il déclaré sur les ondes de La Première.

Selon lui, quelque 25.000 passagers n’ont pas pu prendre leur avion à cause de l’action de grève du personnel de sécurité. La question de l’indemnisation va se poser. BSCA a créé un onglet spécial sur son site internet pour recueillir les réclamations et, pour ce qui est de l’indemnisation, le patron de l’aéroport a pointé du doigt la société Security Masters.

Les activités à Charleroi ont repris normalement jeudi. Le ministre wallon en charge des aéroports, Adrien Dolimont, a joué les médiateurs dans ce conflit. « Je trouve dommage que l’on ait dû paralyser l’aéroport pour ensuite avancer. L’image renvoyée est désastreuse. C’est un fleuron industriel important de la Wallonie », a-t-il souligné sur Bel-RTL.