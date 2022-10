L’aéroport de Charleroi devrait reprendre ses activités jeudi matin

L’aéroport de Charleroi reprendra ses activités normalement jeudi matin après la grève qui a fortement perturbé le site en début de semaine, a confirmé Philippe Verdonck, l’administrateur délégué de BSCA. Selon lui, tous les vols au départ de Charleroi devraient pouvoir être assurés.

La fermeture de l’aéroport mercredi pour les vols au départ avait été décidée avant l’accord tombé mardi soir entre BSCA Security et les syndicats à l’issue d’une rencontre organisée par le ministre wallon des Aéroports Adrien Dolimont.

Cet accord prévoit que le marché de sécurité (filtrage des passagers) ne sera finalement pas scindé à l’avenir entre deux prestataires, conformément à la revendication des agents de sécurité de l’entreprise Security Masters, à l’origine du mouvement de grève. Cette entreprise reste donc, pour l’instant, le seul employeur pour la sécurité à l’aéroport de Charleroi.

« Tenant compte de la nouvelle infrastructure à l’horizon 2025, assortie au nombre grandissant de passagers, des réflexions sur l’aménagement de la sécurité au sein de l’aéroport de Charleroi pourront être entreprises », précisaient les syndicats mardi soir.

Si aucun vol ne décollera de BSCA ce mercredi, le site est en revanche bien ouvert pour les avions atterrissant sur le tarmac carolo.

Mercredi, les syndicats se sont réjouis une nouvelle fois de l’accord. « On ne peut pas parler de victoire néanmoins », a confié Kevin Peeters, permanent FGTB. « Car l’aéroport a subi de fortes perturbations durant deux jours. Et cela, c’est une défaite pour les passagers, pour l’outil et plus largement encore pour la concertation sociale. »