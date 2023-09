XEV Yoyo, la micro-voiture électrique qui adore la ville

Présentée au Salon de Bruxelles en janvier dernier, la dernière évolution de la micro-citadine électrique XEV Yoyo est désormais commercialisée en Belgique. Une nouvelle solution à la mobilité urbaine.

Cette toute petite voiture qui n’est pas sans rappeler les premières Smart possède un petit moteur électrique lui permettant d’atteindre 80 km/h et une batterie de 10,3 kWh assurant jusqu’à 150 km d’autonomie. Les batteries sont amovibles afin de pouvoir se recharger en appartement, par exemple. Son rayon de braquage de 4m lui assure une agilité déconcertante dans les centres-villes les plus étriqués. La Yoyo ne mesure que 2,53 m de long et 1,5 m de large. Mais grâce à une hauteur de 1,56 m, on se sent à bord d’une citadine normale. Il y a de la place pour deux personnes, plus un coffre de bonne dimension, suffisant pour faire ses « grosses courses ».

La société turinoise derrière la XEV Yoyo (mais construite partiellement en Chine)a souhaité concevoir un véhicule à quatre roues offrant les perceptions de conduite d’une « vraie » voiture. Elle a été développée en respectant certains standards européens et s’articule autour d’une structure en acier à haute résistance. Des renforts structurels la rendent très sûre pour une si petite auto. Elle profite de freins à disques aidés dans leur tâche par un ABS. Nombre d’éléments de sa carrosserie sont réalisés selon le principe d’impression 3D.

16.990€

La XEV Yoyo est disponible en 4 versions : Easy, City, Tech et Premium. La moins chère, la Yoyo Easy, possède un écran de bord de 7’’ et coûte 16.990 € TVAC. La City propose un écran plus grand (10’’) et surtout réceptif aux connexions Apple Car Play et Android Auto. Elle coûte 17.680 €. La Yoyo Tech gagne une direction assistée électrique, de quoi rendre les manœuvres encore plus faciles. LE tarif passe à 18.070€. Enfin la version Premium gagne quelques détails stylistiques spécifiques qui font atteindre le prix de 18.510 €.