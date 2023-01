Le premier showroom Microlino belge est ouvert

Les micro- et nano-voitures vont compter dans nos villes à l’avenir. Microlino installe son premier point de vente au cœur de Bruxelles.

Un espace client entièrement dédié à la nouvelle petite citadine électrique ouvre ses au rez-de-chaussée des bâtiments historiques de D’Ieteren, rue du Mail, à deux pas de l’Avenue Louise.

Imaginée en Suisse par Wim, Oliver et Merlin Ouboter, la famille à l’origine de la célèbre trottinette Micro Kickscooter, la Microlino est le résultat d’une approche innovante, à la fois plus écologique et moins encombrante que les voitures traditionnelles, mais plus confortable et protectrice qu’un deux-roues. Avec une puissance nominale de 12,5 kW, un volume de coffre de 230 l (soit l’équivalent de trois packs de bouteilles d’eau par exemple) et une autonomie s’échelonnant de 90 à 230 km, il s’agit du seul véhicule de cette catégorie à être doté d’un châssis monocoque. Ce type de construction améliore la qualité, la longévité et la sécurité par rapport aux châssis tubulaires conventionnels généralement utilisés dans les micro-cars. La petite citadine Microlino est construite dans l’usine propriété de la marque à Turin, en Italie.

Réseau en développement

Rechargeable en trois à quatre heures sur une prise normale (selon le type de batterie), cette BMW Isetta des temps modernes, longue de 2,5 m trouvera facilement un point de ravitaillement. Grâce à un poids contenu avoisinant les 500 kg, le petit moteur électrique n’a aucun mal à emmener ses deux occupants. Outre son agilité et sa facilité, son atout majeur est bien sûr son style et son univers, une sorte de Vespa à quatre roues.

D’autres points d’accueil des futurs clients tels que celui de la rue du Mail devraient apparaître en Belgique dans les mois à venir. Cela dit, la majorité des ventes de la marque se fera via le site internet depuis la maison ou le bureau. Quelques clics suffisent en effet pour configurer sa Microlino et passer commande. Les prix débutent à environ 15.000 euros.